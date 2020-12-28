Как вы проводите последние дни года: тратите время в поисках подарков или продуктов по акционным ценам? Или все же работаете, чтобы вскоре полностью расслабиться? Но этого мало. Психологи рекомендуют обратить внимание на эти 6 приемов, чтобы по-настоящему войти в Новый год.

В конце года все подводят итоги и строят планы на грядущий год.

Тем не менее психологи убеждены, что этого недостаточно, чтобы войти с Новым годом в новую жизнь, сообщает How to Green. Предлагаем прислушаться к их советам.

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Пересмотреть режим дня



Измените распорядок / Фото Unsplash

Сомнолог Майкл Бреус рекомендует завершить год изменением графика дня. Ничего радикального! Просто поменяйте местами некоторые рутинные пункты. Бреус убежден, что изменения точно пойдут вам на пользу:

Существует идеальное время для любых действий. Подходящий момент не выбирают. Он заложен в вас, в ваших генах и работает от момента пробуждения до погружения в сон, а также каждую секунду между ними. Встроенные в мозг внутренние часы тикают и показывают идеальное время уже у трехмесячных младенцев.

Этот хронометр называется циркадным пейсмейкером, или биологическими часами. Говоря конкретнее, это группа нейронов, так называемое супрахиазматическое ядро, которое находится в гипоталамусе прямо над гипофизом.

Поскольку эти ритмы индивидуальны, универсальных советов не так много. В частности сомнолог выделяет:

пейте кофе за 2 часа после пробуждения

ложитесь спать до полуночи

узнайте когда вы более производительны и проводите деловые встречи исключительно в это время.

Решиться на изменения

Под Новый год ми самопроизвольно подводим итоги: вспоминаем, анализируем, переосмысливаем. Работа над годовыми успехами и поражениями показывает, что можно изменить, а что – усовершенствовать. Успейте сделать это к новому году.

В этом поможет простое упражнение. Оцените по 10-балльной шкале свои страсти, ценности, состояние и таланты. страсть – это дело, которое не дает вам покоя и мотивирует двигаться вперед. Ценность – внутренние ориентиры. Состояние – это то, как вы себя чувствуете, выполняя работу. А таланты должны указать на то, что вам удается на самом деле.

А теперь посмотрите на результаты. Если ваша нынешняя работа не приносит вам удовольствия, у вас изменились ценности и вы до сих пор не смогли найти свое хобби, возможно, сейчас самое время что-то изменить.

Преодолеть внутреннего критика



Планы на Новый год / Фото Unsplash

Внутренний критик – это внутренний голос, который всякий раз останавливает вас, когда вы готовы решиться на перемены, проявить инициативу или высказать свое мнение. Денни Грегори предлагает после всех внутренних возражений задавать себе один вопрос: "И что дальше?".

Тренируясь отбивать критичность, вы увидите, к каким нелепым отговоркам прибегает ваш внутренний голос, чтобы остаться в зоне комфорта. Скорее всего, даже читая это, ваш голос скажет, что это не сработает. Попробуйте сдать вопрос: "А что будет, если попробовать?" и закрепите результат созданием сценария с позитивными изменениями.

Выбрать стиль обучения, который подходит именно вам

Дэвид Колб вывел несколько стилей обучения, которые помогут полностью реализовать свой потенциал.

Аккомодационный стиль

Вы проверяете все на практике, экспериментируете и делаете выводы, исходя из опыта. Вам неинтересно погружаться в теорию и удобнее использовать интуитивный подход. Чтобы заинтересовать вас, занятия должны быть практичными и включать как можно меньше теории.

Дивергентный стиль

Вы комплексно изучаете информацию, но не спешит применять на практике. У вас много интересов, креативных идей и проектов. Вам легче изучать новое в группах и получать персональный фидбэк.

Конвергентный стиль

Вы прагматик, который ценит теоретические знания, что, при необходимости, можно применить на практике. Из-за этого вы больше сконцентрированы на технических задачах, чем на отношениях с людьми. Ваше обучение не должно проходить в группах, а занятия должны объединять теорию и практику.

Ассимилирующий стиль

Вас не интересует практический подход. Вам интересна теория и анализ. Такой подход мышления характерен для ученых и людей, работающих в информационной сфере. Поэтому и цель обучения должна базироваться вокруг тотального погружения в тему.

При неправильном подходе мы теряем время и деньги, но ничего не выносим из курсов, мастер-классов, лекций и онлайн-марафонов. Поэтому узнав, что подходит именно вам, вы сможете сделать в новом году то, что не удается сейчас.

Добавить один необычный план на выходные



Займитесь планированием / Фото Unsplash

Придумайте заранее, чем вы будете заниматься по вечерам, свободными от работы и отдыха в кругу семьи. Попробуйте один вечер побыть наедине с собой, устроить информационный детокс, сделать что-то руками или покопаться в земле и посадить новые вазоны.

Создать праздничное настроение

Ну и самое важное – не забудьте самостоятельно создать праздничное настроение. Секрет в том, что не стоит ждать чуда, их следует создавать своими руками. Сделайте близким сюрпризы, напишите тем, кого давно не видели, устройте праздник для семьи.