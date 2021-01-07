Інфаркт, грижа, камені в нирках, остеопороз, склероз та хвороби щитовидної залози – це 6 найпоширеніших захворювань серед дорослого населення. Дізнайтеся, як ваша стать впливає на розвиток цих патологій та як уникнути ризиків.

Повністю вберегти себе від хвороб неможливо, але можна дізнатися про потенційні небезпеки, які найчастіше вражають чоловіків та жінок, незалежно від віку, професії чи соціального статусу, повідомляє Cosmo. Це знання допоможе змінити спосіб життя, рутинні звички та сходити врешті-решт на консультацію до свого лікаря.

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Топ-3 захворювань жінок



Хвороби жінок / Фото iStock

Розсіяний склероз

Серед знайомих нам хвороб, існує особлива група, спровокована надмірною активацією імунної системи, яка може атакувати навіть здорові клітини організму. Через потужніший механізм захисту та сильніший імунітет, жінки частіше страждають від аутоімунних реакцій. Серед них – розсіяний склероз.

Він пов'язаний не тільки з погіршенням пам'яті та порушенням концентрації уваги, розсіяний склероз вражає нервові волокна головного та спинного мозку. У пацієнток відбувається заміщення нервової тканини на сполучну, причому відразу на кількох ділянках нервової системи.

В залежності від того, які саме зони порушено, у пацієнток спостерігаються: розлад зору, порушення координації рухів, проблеми з сечовипусканням і дефекацією, зниження інтелекту, тощо.

Остеопороз

Дослідники з Американської академії ортопедії встановили, що жінки похилого віку позбавляються 30–50% кісткової маси, а чоловіки – лише 20–30%. Через це старші жінки в 3 рази чутливіші до розвитку остеопорозу.

Остеопороз – це хронічна прогресуюча хвороба, яка провокує зменшення щільності кісткової тканини та порушує її структуру.

Наслідки остеопорозу – підвищена крихкість кісток, що збільшує ризик і частоту переломів. Власне, перелом шийки стегна, від якого часто страждають саме жінки похилого віку, може бути наслідком остеопорозу.

Виявити хворобу необхідно на початкових стадіях, адже вона може довго протікати в прихованій формі. Для виявлення захворювання використовуються загальний аналіз крові, аналізи на кальцій і фосфор, вітамін D, гормони щитовидної залози та інші аналізи, призначені лікарем після першого огляду пацієнтки.

Хвороби щитовидної залози

Щитовидна залоза – один з найважливіших органів в тілі: вона регулює обмін речовин, впливає на роботу серця, м'язів, нервової системи, розумову діяльність, температуру тіла. У жінок ця залоза виходить з ладу частіше, ніж у чоловіків. Зазвичай це порушення пов'язують з регулярними гормональними коливаннями в жіночому організмі.

У жінок в 3 рази вище ризик утворення злоякісних вузлів на щитовидній залозі. В них частіше діагностують гіпотиреоз, гіпертиреоз, вузловий зоб та інші захворювання. Симптомів порушень щитовидної залози настільки багато, що часом жінки просто не здогадуються, що їх турбує насправді. Тим часом порушення викликає аритмію, гіпертонію, депресії, тахікардію, неврози, дерматити, переривання вагітності, втрату ваги, порушення апетиту чи випадання волосся.

Виявити точне захворювання допоможе ендокринолог. Саме він призначає аналізи на ТТГ (гормону, що стимулює діяльність щитовидної залози), Т3 (трийодтироніну), Т4 (тироксину) та призначає відповідне лікування.

Топ-3 захворювань чоловіків



Хвороби чоловіків / Фото Pexels

Пахова грижа

У чоловіків ця патологія зустрічається в 9 разів частіше. Згідно зі статистикою, нею страждають 27% чоловічого населення і лише 3% жінок.

Звісно, це не особливо небезпечне захворювання, але доставляє воно чимало неприємних відчуттів. При паховій грижі, нижня частина черевної стінки випадає в паховий канал, а разом з нею – внутрішні органи: частина кишечника, сечовий міхур, навіть селезінка з великим сальником. Вони виступають в підшкірний простір пахової області й утворюють там грижовий мішок. Усунути грижу можна тільки хірургічно.

Камені в нирках і подагра

Хвороби сечостатевої системи теж частіше переслідують саме чоловіків. Через анатомічні особливості, в них частіше утворюються конкременти – камені в нирках. До 13% чоловіків можуть все життя мучитися від каменів, адже їх вихід вкрай болісний, але ігнорувати проблему.

При сечокам'яної хвороби здають загальну біохімію крові (особливо важливий рівень лімфоцитів, який вказує на ускладнення – інфекційний пієлонефрит). Також урологи призначають аналізи крові на вміст мікроелементів (K, Na, Ca, F, хлориду, сечової кислоти та ін.).

Чоловіки в 4 рази частіше хворіють на подагричний артрит, який розвивається через те, що нирки гірше виводять сечову кислоту з організму. Це викликає відкладення в тканинах кристалів уратів, утворення вузлів-тофусів в підшкірній клітковині та суглобах. Для діагностики подагричного артриту, лікар призначає загальний і біохімічний аналізи крові і сечі.

Інфаркт міокарда і хвороби серця

В чоловічому організмі набагато активніше утворюється вісцеральний жир, який накопичується навколо життєво важливих органів в черевній порожнині.

У нормі вісцеральний жир захищає органи від травм та є запасним джерелом енергії, але при його надмірному накопиченні він не лише деформує фігуру, але й стає фактором, який підвищує ризик хвороб серця, включаючи інфаркт міокарда.

Щоб уникнути ускладнень. слід вчасно звернутися до кардіолога, який призначить дослідження на виявлення кардіомаркерів, загальний і біохімічний аналізи крові