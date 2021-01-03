У сучасному світі багато офісних працівників знають, що таке біль у спині, який виникає через сидячу роботу. Як подолати біль у спині всього за 1 хвилину – читайте в матеріалі.

Добірку простих вправ для спини опублікувало видання "ВСВІТІ".

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Вправа 1: зміцнюємо та розтягуємо хребет

Ця вправа впливає та укріплює м'язи черевного преса та спини. Під час виконання ви повинні відчувати легке потягування внизу спини.

Як виконувати

Прийміть горизонтальне положення на рівній поверхні та поступово нахиляйте обидва коліна вбік, при цьому голову необхідно повертати в протилежну сторону.

Плечі залишаються нерухомими та притиснутими до підлоги. Затримуйтесь у кожній позиції на 10 секунд. Необхідно зробити 4 повтори.



Нахиляємо ноги в різні сторони / Ілюстрація moz.gov.ua

Вправа 2: зміцнюємо грудний відділ хребта

Така вправа впливає на м'язи черевного преса і середньої частини спини. Так само як і в попередній вправі, ви повинні відчувати легке потягування внизу спини.

Як виконувати

Поза "кішка": вільно та глибоко дихаючи, не виходячи з прийнятого положення, вигніть спину дугою та зафіксуйте таке положення на 15 – 30 секунд.

вільно та глибоко дихаючи, не виходячи з прийнятого положення, вигніть спину дугою та зафіксуйте таке положення на 15 – 30 секунд. Поза "верблюд": прогніться в напрямку до підлоги, формуючи при цьому ту ж дугу, але тільки у зворотному напрямку. Зафіксуйте це положення від 15 до 30 секунд.

Вправи потрібно повторити 2 рази.



Вправи потрібно виконувати регулярно / Фото aksimed.ua

Вправа 3: зміцнюємо поперекового відділу хребта

Цей спосіб впливає на зміцнення м'язів черевного преса. Під час виконання ви повинні відчувати легке напруження в районі черевного преса.

Як виконувати

Притисніть таз до підлоги, вдихніть, а коли видихаєте – підіймайте грудну клітку догори. Повторіть цю вправу 10 разів у повільному темпі.



Вправу необхідно робити повільно / Фото pinterest

Для того, щоб виконувати ці вправи, вам знадобиться будь-яка рівна тверда поверхня, наприклад, підлога. Кожну вправу необхідно виконувати протягом 1 хвилини. Кращого та більш відчутного результату можна досягти, якщо виконувати вправи щодня.