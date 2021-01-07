Инфаркт, грыжа, камни в почках, остеопороз, атеросклероз и болезни щитовидной железы – это 6 самых распространенных заболеваний среди взрослого населения. Узнайте, как ваш пол влияет на развитие этих патологий и как избежать рисков.

Полностью обезопасить себя от болезней невозможно, но можно узнать о потенциальных опасностях, которые чаще всего поражают мужчин и женщин, независимо от возраста, профессии или социального статуса, сообщает Cosmo. Это знание поможет изменить образ жизни, рутинные привычки или сходить в конце концов на консультацию к врачу.

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Топ-3 заболеваний женщин



Болезни женщин / Фото iStock

Рассеянный склероз

Среди знакомых нам болезней, существует особая группа, спровоцированная чрезмерной активацией иммунной системы, которая может атаковать даже здоровые клетки организма. Из-за мощного механизма защиты и более сильного иммунитета, женщины чаще страдают от аутоиммунных реакций. Среди них – рассеянный склероз.

Он связан не только с ухудшением памяти и нарушением концентрации внимания, рассеянный склероз поражает нервные волокна головного и спинного мозга. У пациенток происходит замещение нервной ткани на соединительную, причем сразу на нескольких участках нервной системы.

В зависимости от того, какие именно зоны нарушено, у пациенток наблюдаются: расстройство зрения, нарушение координации движений, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией, снижение интеллекта.

Остеопороз

Исследователи из Американской академии ортопедии установили, что пожилые женщины лишаются 30–50% костной массы, а мужчины – только 20-30%. Поэтому женщины в 3 раза чувствительнее к развитию остеопороза.

Остеопороз – это хроническая прогрессирующая болезнь, которая провоцирует уменьшение плотности костной ткани и нарушает ее структуру.

Последствия остеопороза – повышенная хрупкость костей, что увеличивает риск и частоту переломов. Собственно, перелом шейки бедра, от которого часто страдают именно пожилые женщины, может быть следствием остеопороза.

Выявить болезнь необходимо на начальных стадиях, ведь она может долго протекать в скрытой форме. Для выявления заболевания используются общий анализ крови, анализы на кальций и фосфор, витамин D, гормоны щитовидной железы и другие анализы, назначенные врачом после первого осмотра пациентки.

Болезни щитовидной железы

Щитовидная железа – один из важнейших органов в теле: она регулирует обмен веществ, влияет на работу сердца, мышц, нервной системы, умственную деятельность, температуру тела. У женщин эта железа выходит из строя чаще, чем у мужчин. Обычно это нарушение связывают с регулярными гормональными колебаниями в женском организме.

У женщин в 3 раза выше риск образования злокачественных узлов на щитовидной железе. В них чаще диагностируют гипотиреоз, гипертиреоз, узловой зоб и другие заболевания. Симптомов нарушений щитовидной железы настолько много, что порой женщины просто не догадываются, что их беспокоит на самом деле. Между тем нарушение вызывает аритмию, гипертонию, депрессии, тахикардию, неврозы, дерматиты, прерывание беременности, потерю веса, нарушение аппетита или выпадение волос.

Выявить точное заболевания поможет эндокринолог. Именно он назначает анализы на ТТГ (гормона, стимулирующего деятельность щитовидной железы), Т3 (трийодтиронина), Т4 (тироксина) и назначает соответствующее лечение.

Топ-3 заболеваний мужчин



Болезни мужчин / Фото Pexels

Паховая грыжа

У мужчин эта патология встречается в 9 раз чаще. Согласно статистике, ею страдают 27% мужского населения и только 3% женщин.

Конечно, это не особо опасное заболевание, но доставляет оно немало неприятных ощущений. При паховой грыжи, нижняя часть брюшной стенки выпадает в паховой канал, а вместе с ней – внутренние органы: часть кишечника, мочевой пузырь, даже селезенка с большим сальником. Они выступают в подкожное пространство паховой области и образуют там грыжевой мешок. Устранить грыжу можно только хирургически.

Камни в почках и подагра

Болезни мочеполовой системы тоже чаще преследуют именно мужчин. В силу анатомических особенностей, у них чаще образуются конкременты – камни в почках. Практически 13% мужчин могут всю жизнь мучиться от камней, ведь их выход крайне болезненный, и при этом игнорировать проблему.

При мочекаменной болезни сдают общую биохимию крови (особенно важен уровень лимфоцитов, который указывает на осложнение – инфекционный пиелонефрит). Также урологи назначают анализы крови на содержание микроэлементов (K, Na, Ca, F, хлорида, мочевой кислоты и др.).

Мужчины в 4 раза чаще болеют подагрическим артритом, который развивается из-за того, что почки хуже выводят мочевую кислоту из организма. Это вызывает отложения в тканях кристаллов уратов, образование узлов-тофусов в подкожной клетчатке и суставах. Для диагностики подагрического артрита, врач назначает общий и биохимический анализы крови и мочи.

Инфаркт миокарда и болезни сердца

В мужском организме намного активнее образуется висцеральный жир, который накапливается вокруг жизненно важных органов в брюшной полости.

В норме висцеральный жир защищает органы от травм и является запасным источником энергии, но при его избыточном накоплении он не только деформирует фигуру, но и становится фактором, который повышает риск болезней сердца, включая инфаркт миокарда.

Чтобы избежать осложнений. следует вовремя обратиться к кардиологу, который назначит исследование на выявление кардиомаркеров, общий и биохимический анализы крови