Вживання яблучного оцту – популярний народний метод боротьби з зайвими кілограмами. Цей продукт й справді може контролювати кількість інсуліну та покращувати метаболізм, проте його регулярне застосування має негативні наслідки для організму.

Прискорюючи процес спалювання жиру, ми наражаємо організм на проблеми шлунком, зубами та кістками. Тому рекомендуємо всім, хто досі використовує кілька чайних ложок оцту перед їжею – відмовитися від цієї звички.

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Ось деякі відомі побічні ефекти, які можуть трапитися з вами при вживанні великої кількості оцту.

Підвищує ризик гастропарезу

Яблучний оцет сприяє відчуттю ситості. І це чудово, враховуючи, що це допомагає спожити менше калорій впродовж дня. Водночас звичка тамувати голод за допомогою цього розчину може призвести до гастропарезу.

Гастропарез – це хронічна сповільнена евакуація шлункового вмісту, не пов’язана із механічною перешкодою, яка призводить до затримки їжі та розтягування стінок шлунка.

У цьому стані шлункові нерви не функціонують належним чином, що ускладнює випорожнення шлунка. Захворювання часто зустрічається у хворих з цукровим діабетом 1 типу, тож для цієї групи людей вживання оцту "для профілактики" особливо небезпечне.

Може спричинити карієс



Чим небезпечне вживання оцту / Фото Pixabay

Оцтова кислота є одним із факторів ерозії зубної емалі, тож не дивно, що регулярне вживання цього розчину призводить до карієсу та пожовтіння зубів.

Зниження рівню калію та втрата кісткової маси

Н адмірне споживання яблучного оцту знижує рівень калію, що своєю чергою може призвести до гіпокаліємії . Т акож розчин може зменшити мінеральну щільність кісток, що робить кістки крихкими та схильними до руйнування. Цей фактор важливо врахувати людям похилого віку та пацієнтам з остеопорозом.

Може спричинити опік шкіри

Можливо, ви не вживаєте оцет, але пробували використовувати його в б'юті-процедурах та вважаєте, що це хороше рішення для вашої шкіри? Тоді ви глибоко помиляєтеся! Такі експерименти нерідко стають причиною подразнення чи навіть ушкодження шкіри. А в комбінації з впливом сонячних променів можуть призвести до виникнення гіперпігментації.

Крім цього різка кислотність оцту може призвести до подразнення горла та травм стравоходу.

Оцет вступає в взаємодію з ліками та зменшує їх дію

Якщо ви приймаєте якісь ліки, вам точно доведеться відмовитися від застосування оцту. Його вживання призводить до уповільнення травлення, що порушує всмоктування ліків і їх ефективність відповідно.

У вас можуть розвинутися проблеми з травленням

Яблучний оцет допомагає зменшити апетит і сприяє відчуттю ситості, але паралельно це може стати причиною розладів травлення: нудоти, здуття живота, блювання та печії.

У вас може знизитися рівень цукру в крові

Якщо ви страждаєте від неконтрольованого рівня цукру в крові, вам теж варто уникати споживання яблучного оцту. Він має антиглікемічну дію, що може спричинити дисбаланс рівня глюкози.