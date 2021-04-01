Употребление яблочного уксуса – популярный народный метод борьбы с лишними килограммами. Этот продукт действительно может контролировать количество инсулина и улучшать метаболизм, однако его регулярное применение имеет негативные последствия для организма.

Ускоряя процесс сжигания жира, мы подвергаем организм на проблемы с желудком, зубами и костями. Поэтому рекомендуем всем, кто до сих пор использует несколько чайных ложек уксуса перед едой – отказаться от этой привычки.

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Вот некоторые известные побочные эффекты, которые могут случиться с вами при употреблении большого количества уксуса.

Повышает риск гастропареза

Яблочный уксус способствует ощущению сытости. И это замечательно, учитывая, что так вы помогаете организму потреблять меньше калорий в течение дня. В то же время привычка утолять голод с помощью этого раствора может привести к гастропарезу.

Гастропарез – это хроническая замедленная эвакуация желудочного содержимого, не связанная с механическим препятствием, которая приводит к задержке пищи и растяжения стенок желудка.



В этом состоянии желудочные нервы не функционируют должным образом, что затрудняет опорожнение желудка. Заболевание часто встречается у больных с сахарным диабетом 1 типа, поэтому для этой группы людей употребление уксуса "для профилактики" особенно опасно.

Может вызвать кариес



Чем опасно употребление уксуса / Фото Pixabay

Уксусная кислота является одним из факторов эрозии зубной эмали, поэтому не удивительно, что регулярное употребление этого раствора приводит к кариесу и пожелтение зубов.

Снижение уровня калия и потеря костной массы

Чрезмерное потребление яблочного уксуса снижает уровень калия, что в свою очередь может привести к гипокалиемии. Также раствор уменьшает минеральную плотность костей, что делает кости хрупкими и склонными к разрушению. Этот фактор важно учесть людям пожилого возраста и пациентам с остеопорозом.

Может вызвать ожог кожи

Возможно, вы не употребляете уксус, но пробовали использовать его в бьюти-процедурах и считаете, что это хорошее решение для вашей кожи? Тогда вы глубоко ошибаетесь! Такие эксперименты нередко становятся причиной раздражения и даже повреждения кожи. А в сочетании с воздействием солнечных лучей могут привести к возникновению гиперпигментации.

Кроме этого, резкая кислотность уксуса может привести к раздражению горла и травмам пищевода.

Уксус вступает во взаимодействие с лекарствами, уменьшая их действие

Если вы принимаете какие-то лекарства, вам точно придется отказаться от применения уксуса. Его употребление приводит к замедлению пищеварения, что нарушает всасывание лекарств и их эффективность.

У вас могут развиться проблемы с пищеварением

Яблочный уксус помогает уменьшить аппетит и способствует ощущению сытости, но параллельно это может стать причиной расстройств пищеварения: тошноты, вздутия живота, рвоты и изжоги.

У вас может снизиться уровень сахара в крови

Если вы страдаете от неконтролируемого уровня сахара в крови, вам точно следует избегать употребления яблочного уксуса. Он имеет антигликемическое действие, что может привести к дисбалансу уровня глюкозы.