Ніколи не пізно змінювати своє життя – основне гасло Джоан Макдональд. У свої 75 жінка "тягає залізо" в спортзалі і має понад мільйон підписників у своєму інстаграмі.

Ще 4 роки тому Джоан нічим не відрізнялася від інших бабусь. Вона вела малорухливий спосіб життя і жменями ковтала пігулки, сподіваючись, що від цього їй стане краще.

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Чому жінка почала займатися спортом

Того дня Джоан сиділа в кабінеті свого лікаря. Висновок був невтішним – її здоров’я різко погіршувалося. Лікар запропонував лише 2 варіанти: збільшити дозування медикаментів, або ж різко змінити спосіб життя.

На той час бабуся вже приймала чимало препаратів. Зокрема, від високого кров'яного тиску, для зниження рівня холестерину та від кислотного рефлюксу.

Я зрозуміла, що повинна щось змінити. Я бачила, як моя мама проходила через те саме, щоразу приймаючи ліки після ліків, і не хотіла такого життя,

– згадує Джоан.

Бабуся зібрала усю свою волю в кулак і пішла в спортзал.

Донька стала особистим тренером

Її дочка Мішель є професійним фітнес-тренером. Тож вона взялася курувати тренуваннями своєї мами. Тепер Джоан публікує у своєму інстаграмі незліченні відео з тренажерного залу, де виконує вражаючі вправи, які будуть надскладними навіть для людей удвічі молодших за неї.

Джоан впевнена, що немає жодних вікових обмежень для того, щоб змінити власні пріоритети, адже вони лише покращать здоров'я та самопочуття.

Ви не можете повернути годинник назад, але можете завести його знову,

– каже жінка.

Джоан стала своєрідним гуру для людей її віку. Жінка має власний сайт, на якому ділиться порадами. І вона дійсно має про що розповісти. Джоан стала настільки популярною, що неодноразово з'являлася на обкладинках журналів.

Якщо приклад Джоан вас надихнув і ви також хочете змінити своє життя, слідуйте за її прикладом: