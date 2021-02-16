Никогда не поздно менять свою жизнь – основной лозунг Джоан Макдональд. В свои 75 женщина "таскает железо" в спортзале и имеет более миллиона подписчиков в своем инстаграме.

Еще 4 года назад Джоан ничем не отличалась от других бабушек. Она вела малоподвижный образ жизни и горстями глотала таблетки, надеясь, что от этого ей станет лучше.

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Почему женщина начала заниматься спортом

В тот день Джоан сидела в кабинете врача. Вывод был неутешительным – ее здоровье резко ухудшалось. Врач предложил только 2 варианта: увеличить дозировку медикаментов, или же резко изменить образ жизни.

К тому времени бабушка уже принимала немало препаратов. В частности, от высокого кровяного давления, для снижения уровня холестерина и от кислотного рефлюкса.

Я поняла, что должна что-то изменить. Я видела, как моя мама проходила через то же, каждый раз принимая лекарства после лекарств, и не хотела такой жизни,

– вспоминает Джоан.

Бабушка собрала всю свою волю в кулак и пошла в спортзал.

Дочь стала личным тренером

Ее дочь Мишель является профессиональным фитнес-тренером. Поэтому она взялась курировать тренировки своей мамы. Теперь Джоан публикует в своем инстаграме бесчисленные видео из тренажерного зала, где выполняет впечатляющие упражнения, которые будут сложнейшими даже для людей вдвое моложе нее.

Джоан уверена, что нет никаких возрастных ограничений для того, чтобы изменить собственные приоритеты, ведь они только улучшат здоровье и самочувствие.

Вы не можете повернуть часы вспять, но можете завести их снова,

– говорит женщина.

Джоан стала своеобразным гуру для людей его возраста. Женщина имеет собственный сайт, на котором делится советами. И она действительно имеет о чем рассказать. Джоан стала настолько популярной, что неоднократно появлялась на обложках журналов.

Если пример Джоан вас вдохновил и вы также хотите изменить свою жизнь, следуйте ее примеру: