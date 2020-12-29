Більшість життєвих процесів так чи інакше пов'язані з підтримкою водного балансу. Попри достатню кількість отриманої рідини з їжі та напоїв, дихання, виділення поту та сечі, зменшують кількість води в організмі. Тому пропонуємо дізнатися чи не потрапили ви в категорію людей, які страждають від легкого зневоднення.

Що об'єднує неприємний запах з рота, біль в м'язах та закреп? Усі вони – наслідок дефіциту рідин в організмі, повідомляє Medical News. Тому, якщо ви зіткнулися з подібними симптомами, слід передивитися свій режим дня, харчові звички та кількість випитої води. Можливо, саме вона стане ефективними ліками проти надокучливих та неприємних станів.

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Чому важливо пити воду / Фото Pexels

Сухість у роті

Також сухість може супроводжуватися тріщинами на губах, неприємним запахом з рота та погіршенням стану зубів. Все це – наслідок скупчення бактерій, які не усуваються через зменшену секрецію слини.

Додавши в раціон більше води, ви зможете контролювати кількість слини в порожнині рота, яка й боротиметься з усіма ознаками сухості.

Втома

Мозок та тіло людини неймовірно чутливі до зневоднення. Навіть легке зневоднення може негативно відбитися на нашому психоемоційному стані. Це стосується й втоми.

Випиваючи більше води, ви покращуєте загальний стан організму та підтримуєте продуктивність протягом всього дня.

Проблеми з сечовипусканням

Закономірно, що чим менше води ви вживаєте, тим менша кількість сечі проходить через ваші нирки. Через зневоднення ваш організмі зменшує кількість сечовипускання, затримує токсини та починає відкладати камені в нирках.

Головний біль і запаморочення

Мігрені та запаморочення теж виникають через нестачу води в організмі. Тож, якщо ви відчуваєте сильний головний біль – не поспішайте бігти за знеболюючими. Спершу протестуйте чи на ваш організм вплине склянка прохолодної води.

Закреп

Найчастіше закрепи є наслідком того, що товста кишка поглинає занадто багато рідини з їжі. Але, якщо пити достатню кількість води – це допоможе знизити частоту та інтенсивність закрепів.



Як вода впливає на організм / Фото Pexels

Надмірна тяга до солодкого

Якщо ви відчуваєте постійне бажання з'їсти щось солодке, шоколадне, покрите кремом та цукровою пудрою, можливо, ваш організм відчуває нестачу глікогену.

Оскільки утворення глікогену неможливе без води, тіло намагається отримати його з солодощів.

Біль в м'язах

Якщо ваш організм зневоднений, насамперед страждають всі групи м'язів.

Тіло перерозподіляє воду так, щоб наситити всі органи. Як наслідок – м'язи стають менш еластичними та не здатними виконувати достатню кількість фізичних навантажень.

Сухість шкіри

Якщо зовнішній шар епідермісу не містить достатньо води, шкіра втрачає еластичність, стає жорсткою та грубою. Тож спробуйте не лише використовувати зволожуючі креми, але й пити якомога більше води.

Прискорене серцебиття

Кількість рідини в організмі впливає на частоту серцевих скорочень. Зневоднення підвищує в'язкість крові, що впливає на кровообіг і збільшує частоту серцевих скорочень.