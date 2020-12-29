Большинство жизненных процессов так или иначе связаны с поддержкой водного баланса. Несмотря на достаточное количество полученной жидкости из пищи и напитков, дыхание, потоотделение и моча, уменьшают количество воды в организме. Поэтому предлагаем узнать не попали ли вы в категорию людей, страдающих от легкого обезвоживания.

Что объединяет неприятный запах изо рта, боль в мышцах и запор? Все они – следствие дефицита жидкости в организме, сообщает Medical News. Поэтому, если вы столкнулись с подобными симптомами, следует пересмотреть свой режим дня, пищевые привычки и количество выпитой воды. Возможно, именно она станет эффективным лекарством против надоедливых и неприятных состояний.

Читайте также: Какие напитки нельзя употреблять на голодный желудок – список диетологов

Вот 9 симптомов, указывающих, что пьете слишком мало воды.



Почему важно пить воду / Фото Pexels

Сухость во рту

Также сухость может сопровождаться трещинами на губах, неприятным запахом изо рта и ухудшением состояния зубов. Все это – следствие скопления бактерий, которые не устраняются из-за уменьшенной секреции слюны.

Добавив в рацион больше воды, вы сможете контролировать количество слюны в полости рта, которая и будет бороться со всеми признаками сухости.

Усталость

Мозг и тело человека невероятно чувствительны к обезвоживанию. Даже легкое обезвоживание может негативно отразиться на нашем психоэмоциональном состоянии. Это касается и усталости.

Выпивая больше воды, вы улучшаете общее состояние организма и поддерживаете производительность в течение всего дня.

Проблемы с мочеиспусканием

Естественно, что чем меньше воды вы пьете, тем меньшее количество мочи проходит через ваши почки. Из-за обезвоживания ваш организм уменьшает количество мочеиспускания, задерживает токсины и начинает откладывать камни в почках.

Головная боль и головокружение

Мигрени и головокружение тоже возникают из-за недостатка воды в организме. Поэтому, если вы чувствуете сильную головную боль – не спешите бежать за обезболивающими. Сначала протестируйте как на ваш организм повлияет стакан прохладной воды.

Запор

Чаще всего запоры являются следствием того, что толстая кишка поглощает слишком много жидкости из пищи. Но, если пить достаточное количество воды – это поможет снизить частоту и интенсивность запоров.



Как вода влияет на организм / Фото Pexels

Чрезмерная тяга к сладкому

Если вы испытываете постоянное желание съесть что-то сладкое, шоколадное, покрытое кремом и сахарной пудрой, возможно, ваш организм испытывает недостаток гликогена.

Поскольку образование гликогена невозможно без воды, тело пытается получить его из сладостей.

Боль в мышцах

Если ваш организм обезвожен, в первую очередь страдают все группы мышц.

Тело перераспределяет воду так, чтобы насытить все органы. Как следствие – мышцы становятся менее эластичными и не способными выполнять достаточное количество физических нагрузок.

Сухость кожи

Если внешний слой эпидермиса не содержит достаточно воды, кожа теряет эластичность, становится жесткой и грубой. Поэтому попробуйте не только использовать увлажняющие кремы, но и пить как можно больше воды.

Учащенное сердцебиение

Количество жидкости в организме влияет на частоту сердечных сокращений. Обезвоживание повышает вязкость крови, что влияет на кровообращение и увеличивает частотность сердечных сокращений.