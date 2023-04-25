Але для багатьох це може бути небезпечним, якщо вони страждають на сезонну алергію. Розповідаємо, що робити у такому випадку.
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Як полегшити симптоми алергії
Поліноз – сезонна алергія, яка проявляється навесні та влітку через пилок рослин. В Україні навіть є можливість стежити за цвітінням завдяки інтерактивній карті, яку можна переглянути за посиланням.
Міністерство охорони здоров'я України каже, що найкращим способом позбутись алергії є уникнення алергену. Звісно ж, повністю ізолюватись від пилку рослин вкрай складно. Втім, є способи, які сприятимуть полегшенню симптомів та покращенню життя:
- одягайте маску на вулиці, що зменшить кількість пилку, який вдихайте;
- при сильному вітрі залишайтесь вдома;
- тримайте вікна замкненими у вітряну погоду;
- не гуляйте з 10 до 15 години;
- ретельно помийте руки, прийміть душ і виперіть одяг після прогулянки;
- часто робіть вологе прибирання вдома.
Вплив алергії можна зменшити / Фото Pexels
Якщо ж алергія не дає спокою, а поради не допомагають, варто звернутись до відповідних фахівців. Вони можуть призначити наступні варіанти лікування:
- антигістамінні препарати, проте будьте обережні, адже вони можуть спровокувати сонливість;
- гормональні ліки допоможуть при алергічному риніті чи забитому носі;
- сольові розчини, які використовують для промивання носа, щоб вимити частинки пилу зі слизової;
- додаткові опції лікування, якщо попередні не допомагають.