Але для багатьох це може бути небезпечним, якщо вони страждають на сезонну алергію. Розповідаємо, що робити у такому випадку.

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Як полегшити симптоми алергії

Поліноз – сезонна алергія, яка проявляється навесні та влітку через пилок рослин. В Україні навіть є можливість стежити за цвітінням завдяки інтерактивній карті, яку можна переглянути за посиланням.

Міністерство охорони здоров'я України каже, що найкращим способом позбутись алергії є уникнення алергену. Звісно ж, повністю ізолюватись від пилку рослин вкрай складно. Втім, є способи, які сприятимуть полегшенню симптомів та покращенню життя:

одягайте маску на вулиці, що зменшить кількість пилку, який вдихайте;

при сильному вітрі залишайтесь вдома;

тримайте вікна замкненими у вітряну погоду;

не гуляйте з 10 до 15 години;

ретельно помийте руки, прийміть душ і виперіть одяг після прогулянки;

часто робіть вологе прибирання вдома.



Вплив алергії можна зменшити / Фото Pexels

Якщо ж алергія не дає спокою, а поради не допомагають, варто звернутись до відповідних фахівців. Вони можуть призначити наступні варіанти лікування: