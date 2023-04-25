Але для багатьох це може бути небезпечним, якщо вони страждають на сезонну алергію. Розповідаємо, що робити у такому випадку.

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Як полегшити симптоми алергії

Поліноз – сезонна алергія, яка проявляється навесні та влітку через пилок рослин. В Україні навіть є можливість стежити за цвітінням завдяки інтерактивній карті, яку можна переглянути за посиланням.

Міністерство охорони здоров'я України каже, що найкращим способом позбутись алергії є уникнення алергену. Звісно ж, повністю ізолюватись від пилку рослин вкрай складно. Втім, є способи, які сприятимуть полегшенню симптомів та покращенню життя:

  • одягайте маску на вулиці, що зменшить кількість пилку, який вдихайте;
  • при сильному вітрі залишайтесь вдома;
  • тримайте вікна замкненими у вітряну погоду;
  • не гуляйте з 10 до 15 години;
  • ретельно помийте руки, прийміть душ і виперіть одяг після прогулянки;
  • часто робіть вологе прибирання вдома.


Вплив алергії можна зменшити / Фото Pexels

Якщо ж алергія не дає спокою, а поради не допомагають, варто звернутись до відповідних фахівців. Вони можуть призначити наступні варіанти лікування:

  • антигістамінні препарати, проте будьте обережні, адже вони можуть спровокувати сонливість;
  • гормональні ліки допоможуть при алергічному риніті чи забитому носі;
  • сольові розчини, які використовують для промивання носа, щоб вимити частинки пилу зі слизової;
  • додаткові опції лікування, якщо попередні не допомагають.