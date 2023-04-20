Хвороби кишківника особливо болюче впливають на пацієнтів, адже змушують кардинально змінювати стиль життя та погіршують його якість.

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Яку хворобу кишківника складно виявити

Від мікроскопічного коліту щороку у Великій Британії страждають близько 17 тисяч людей. Хоч справжня кількість хворих може бути у рази більшою через труднощі у діагностиці. Проблема в тому, що ця хвороба має дуже схожі симптоми з синдромом подразненого кишківника (СПК): діарея, біль в животі, втома і втрата ваги.

У таких випадках процедура зрозуміла – хворого відправляють на колоноскопію і, якщо не знаходять серйозних запалень чи новоутворень, то діагностують СПК та призначають не надто дієве симптоматичне лікування.



Мікроскопічний коліт виявити складно / Фото Pexels

Саме тому британські науковці вирішили глибше проаналізувати статистику захворюваності. Для цього вони ретельно дослідили ділянки мікрозапалень у кишківнику, на які не звертали уваги раніше. Так виявилось, що у багатьох пацієнтів, яким діагностували СПК, був мікроскопічний коліт.

Що це за хвороба, запитаєте ви. Це хронічне захворювання кишківника, під час якого відбувається запалення у біоптатах товстої кишки.

Відкриття є по-справжньому важливим, адже коліт лікується стероїдами, які позбавляють людину болю і симптомів. У планах дослідників масштабніші дослідження захворювання, яке у рази поширеніше, ніж вважали раніше.