Деякі олії здатні розщеплювати жири, інші – допомагають при порушеннях травлення та регулюють апетит. А такі запахи, як кипарис, евкаліпт та шавлія навіть здатні пришвидшити виведення шлаків.

Ароматерапія – чудовий засіб для лікування багатьох хвороб. Проте, не всі знають, що запахи можуть впливати на нашу поведінку, настрої, бажання та навіть почуття голоду. Головне – правильно підібрати аромат.

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Троянда, лаванда, жасмин

Які запахи допомагають схуднути / Фото Pexels

Вчені з'ясували, що найсильніший ефект у вгамуванні голоду демонструє запах троянди. Вважається, що вдихаючи запах троянди, можна скинути до 3 кілограм в місяць. Ефірні олії, що містять у своєму складі троянду по-особливому діють на підсвідомість людини: заспокоюють нервову систему, дарують відчуття комфорту і пригнічують відчуття голоду. Подібним ефектом володіють лаванда і жасмин, які до того ж покращують метаболізм.

Ваніль

Ванільні запахи можуть обдурити організм тих, хто не уявляє свого життя без солодощів. Молекули ванілі, які поступають в мозок, створюють фальшиве відчуття задоволення, аналогічне до того, яке відчуває організм після прийомів їжі.

Цитрусові

Грейпфрут – найкращий цитрусовий помічник в схудненні. І для ефекту зовсім не обов'язково їсти сам фрукт.

Навіть, якщо вдихати олію грейпфрута протягом 5 хвилин перед кожним прийомом їжі, у вас прискориться обмін речовин. Для цієї простої процедури можна використовувати олію будь-якого цитруса – лайма, мандарину, апельсина.

Фруктові аромати



Які запахи допомагають схуднути / Фото Pexels

Фруктові аромати полегшують процес схуднення. Також фруктові запахи налаштовують організм на здорове харчування і змушують обирати корисні продукти.

Кориця і мускат

Запах кориці також обманює мозок і змушує організм відчувати насичення. Кориця в дуеті з мускатом відбиває бажання з'їсти солодку їжу і покращує обмін речовин. До того ж така композиція стане чудовим антидепресантом та підвищить настрій навіть без їжі.

М'ятний аромат

М'ята – супутниця стрункості. Навіть запах м'яти сприяє втраті ваги. Щоб м'ята постійно була з вами, змішайте аромаолію з кремом та нанесіть на зап'ястя.