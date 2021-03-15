Ароматерапия – прекрасное средство для лечения многих болезней. Однако, не все знают, что запахи могут влиять на наше поведение, настроения, желания и даже чувство голода. Главное – правильно подобрать аромат.

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Какие запахи помогают похудеть / Фото Pexels

Ученые выяснили, что самый сильный эффект в утолении голода демонстрирует запах розы. Считается, что, вдыхая, запах розы, можно сбросить до 3 килограмов в месяц. Эфирные масла, содержащие в своем составе розу по-особому действуют на подсознание человека: успокаивают нервную систему, дарят ощущение комфорта и подавляют чувство голода. Подобным эффектом обладают лаванда и жасмин, которые к тому же улучшают метаболизм.

Ваниль

Ванильные запахи могут обмануть организм тех, кто не представляет своей жизни без сладостей. Молекулы ванили, которые поступают в мозг, создают ложное чувство удовлетворения, аналогичное тому, что испытывает организм после приемов пищи.

Цитрусовые

Грейпфрут – лучший цитрусовый помощник в похудении. И для эффекта совсем не обязательно есть сам фрукт.

Даже если вдыхать масло грейпфрута в течение 5 минут перед каждым приемом пищи, у вас ускорится обмен веществ. Для этой простой процедуры можно использовать масло любого цитруса – лайма, мандарина, апельсина.

Фруктовые ароматы