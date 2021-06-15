Психологиня Мар’яна Франко каже, що люди з асертивною поведінкою є більш успішними як у професійному житті, так і в стосунках загалом. І навіть здорова самооцінка неможлива без вміння поважати себе.
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Складові асертивності
- Психологиня зазначає, що асертивність складається зі здатності висловлювати свої думки та почуття, приймати похвалу, поважати себе, а також вміти постояти за себе.
- Це також умілість вчасно і в неагресивній формі сказати "ні", при чому не лише людям, але й обставинам.
Свобода людини починається в тому місці, де вона може сказати "ні". Саме знання людиною про свої "ні" та вміння неагресивно доносити свою позицію до співрозмовника й називають асертивною поведінкою,
– каже Франко.
Як навчитися бути асертивним
За словами психологині, здебільшого вмінню відстоювати себе ми навчаємося ще у дитинстві, а потім лише вдосконалюємо ці навички. Однак, батьки не завжди виховують у дитини цю навичку. Тоді в дорослому віці вона може бути невпевненою та не відчувавати за собою права висловлювати свої думки та емоції, бо вважатиме, що вони неважливі.
Або ж, навпаки, у людини з’явиться прагнення бути в усьому правою і вона досягатиме цього за будь-якої ціни, навіть за допомогою агресії, чим псуватиме стосунки з близькими.
Навички асертивності дозволяють людині висловлювати свою точку зору / Фото unsplash
Але можна навчитися бути асертивним, каже психологиня. Для цього перш за все потрібно знати про права власної особистості. Сам перелік асертивних прав був спеціально укладений американськими психологами і базується він на прийнятих ще у XVIII столітті поправках до конституції США, які неофіційно називали "Біллі про права". Ось про що деякі з них говорять.
Ви маєте право:
- Іноді ставити себе та свої потреби на перше місце.
- Просити про допомогу та емоційну підтримку.
- Протестувати проти несправедливого поводження та критики.
- На свою власну думку.
- Робити помилки, поки не знайдете правильний шлях.
- Дозволяти людям самим вирішувати свої проблеми.
- Говорити: "Ні, дякую", "Пробачте, ні".
- Не звертати увагу на поради оточуючих і приймати власні рішення.
- Побути іноді на самоті, навіть якщо іншим хочеться вашого товариства.
- На власні почуття, незалежно від того, чи розуміють їх оточуючі.
- Змінювати свої рішення або обирати інший спосіб дій.
- Вимагати перегляду чи зміни домовленості, яка вас не влаштовує.
Психологиня наголошує, якщо постійно відмовлятися від своїх асертивних прав, це призведе до пригнічення, депресії, вигорання та втрати задоволення від життя.