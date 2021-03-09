Атопический дерматит (АД) – это заболевание кожи, от обострения которого страдают как дети, так и взрослые. Причины заболевания имеют комплексную природу и до конца не выяснены. Однако известно, что для облегчения симптомов следует придерживаться ряда советов и использовать индивидуально подобранные лекарственные препараты. Поговорим о них подробнее.

В современных условиях наблюдается рост заболеваемости атопическим дерматитом во всем мире. Согласно данным исследований, атопический дерматит является одним из самых распространенных заболеваний кожи. Атопический дерматит регистрируют примерно у 20% детей и 1 – 3% взрослых в большинстве стран мира.

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Атопический дерматит (АД) – хроническое аллергическое заболевание, которое часто имеет наследственный характер.



Первые проявления АД чаще всего наблюдаются в раннем детском возрасте: в 45% случаев – в возрасте 3 – 6 месяцев, у 60% – в течение первого года жизни, в 85 - 90% - в возрасте до 5 лет. Большинство пациентов страдают атопическим дерматитом в течение всей жизни. В 10 – 30% случаев заболевание исчезает, однако навсегда остается сухая кожа, которой нужен тщательный уход с использованием увлажняющих и смягчающих средств.

Что провоцирует дерматит



Дерматит: безопасное лечение / Фото Pexels

Причины АД имеют комплексную природу и окончательно не выяснены. Среди пусковых факторов болезни выделяют:

пищевые аллергены (коровье молоко, куриные яйца, изделия из пшеницы и сои, орехи, арахис),

аэро аллергены,

медикаментозные факторы,

средства ухода за кожей,

бытовая химия,

микроорганизмы,

нарушения работы пищеварительного тракта и тому подобное.



Младенцы наиболее подвержены АД / Фото Pexels

У старших детей, подростков и взрослых, нужно принять во внимание пищевую аллергию.

В возрасте от 3 до 7 лет, к пищевым аллергенам добавляются бытовые и клещевые аллергены, а также пыльца растений.

Младенцы и маленькие дети наиболее подвержены АД. Чаще всего поражается лицо, но с возрастом сыпь может распространиться на другие участки тела. Кроме того атопический дерматит на лице может возникать у людей разного возраста и проявляться в виде сухих пятен на коже с чрезмерным шелушением, которое преимущественно локализуется в области лба, волосистой части головы, вокруг глаз и за ушами. Сыпь может наблюдаться на щеках, в частности у детей.

Почему для лечения АД важен именно комплексный подход

Нарушение барьерной функции кожи является ключевым компонентом формирования АД. При АД кожа сухая и раздраженная, склонная к воспалительным процессам и зуду. В участках расчесывания кожный барьер поврежден, что способствует размножению бактерий. Подключение микробной флоры усиливает раздражение, воспаление и зуд кожи. Каждый из этих факторов становится ключевым в круговороте цикла атопии кожи.

Симптоматическое устранение факторов, провоцирующих воспалительный процесс, не улучшает ситуации в целом. Для того чтобы прервать "порочный круг", проблему нужно решать комплексно.



Используйте профессиональные увлажняющие средства / Фото Pexels

Взрослые и дети, столкнувшиеся с этой болезнью должны придерживаться специальных правил ухода за пораженной кожей:

Правильно очищайте кожу. Отдавайте предпочтение мылу или гелю, что не содержит мыла со слабокислым pH (5,5).

Отдавайте предпочтение мылу или гелю, что не содержит мыла Ежедневно принимайте водные процедуры . Вода для купания должна быть не горячей (37 – 38°C). Лучше всего для приема процедур подходит фильтрованная вода или вода без хлора , которую можно получить путем отстаивания.

. Вода для купания должна быть не горячей (37 – 38°C). Лучше всего для приема процедур подходит или , которую можно получить путем отстаивания. Не используйте мочалки и жесткие полотенца. Смягчающие и увлажняющие лечебно-косметические средства наносят на влажную кожу.

и жесткие полотенца. Смягчающие и увлажняющие лечебно-косметические средства наносят на влажную кожу. Будьте осторожны с хлорированной водой и бассейнами. Сразу после купания химически обработанной водой надо промыть кожу с помощью мягких очищающих средств.

с помощью мягких очищающих средств. При появлении ощущения стянутости кожи необходимо повторно наносить увлажняющие средства в течение дня.

в течение дня. Используйте профессиональные увлажняющие средства, разработанные специально для атопической кожи.

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Препараты для лечения АД должны быть гипоаллергенными, одновременно подсушивать мокнущие и увлажнять сухие участки кожи, способствовать восстановлению структуры и функции кожного барьера.

Траумель С Гель / Фото Heel

Траумель С Гель – препарат, который соответствует указанным характеристикам. Может применяться с рождения. Содержит компоненты натурального происхождения. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее, иммунокоррегирующее действие, ускоряет восстановление пораженных участков кожи. Препарат эффективен при неинфекционных воспалительных процессах, развивающихся вследствие повреждения целостности тканей. Его применение актуально при аллергических реакциях с наличием мокнущих участков кожи.

Важно! Вовремя обращайтесь за консультацией к врачу. Атопический дерматит требует корректного и своевременного лечения. Это поможет достичь длительной ремиссии.