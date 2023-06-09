Авокадо допоможе людям із захворюваннями серцево-судинної системи чи шлунково-кишкового тракту, добре вплине на нервову систему, зменшить відчуття втоми й сонливості, а також покращить загальний стан організму. Хоча цю користь отримають не всі. 24 канал розповідаємо, кому ж не пощастило.

До слова Кому категорично не можна вживати яйця: будьте обережні

Кому не потрібно їсти авокадо

Перш за все, потрібно бути обережними, якщо до цього ви ніколи не вживали цей фрукт, та повільно вводити його у свій раціон, адже не знати, як ваш організм відреагує на велику кількість жирів та специфічний склад.

Варто уникати шкірки та кісточки, адже вони доволі токсичні. Категорично не можна вживати авокадо людям із хворобами печінки й шлунково-кишкового тракту. Обережними варто бути жінкам, які годують груддю, та хворим на діабет.



Авокадо підійде не всім / Фото Pexels

Не треба давати зелений фрукт дітям, адже він є доволі важким для травлення. Це може викликати проблеми зі шлунком, розлад, нудоту і навіть болі в животі. Не варто забувати і про індивідуальну непереносимість.

Авокадо не потішить білком і деякими мінералами, які обов'язково мають бути у раціоні. Обов'язково поєднуйте його з іншими продуктами. Натомість є чимало омега-3 кислот, які при окремих генетичних особливостях можуть перешкоджати засвоєнню холестерину в організмі.