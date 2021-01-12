Бамбук росте переважно у теплих регіонах Землі. Ця рослина використовується з давніх часів і займає важливе місце в культурах різних народів. Крім того, він екологічно чистий, адже росте швидко, довго зберігається після зрубування, а при правильній обробці – ще довше.

Редакція Корисно 24 зібрала найцікавіші факти про бамбук.

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Чому бамбук екологічний?

Бамбук – це дуже доброзичлива рослина до навколишнього середовища. Він має безліч переваг у порівнянні з іншими рослинами, що використовуються для текстильного виробництва. Навантаження на екологію відбувається лише тоді, коли необхідно утилізувати хімічні речовини, що використовуються при трансформації бамбукових матеріалів.

Сучасні методи виробництва дозволяють уникнути потрапляння шкідливих хімічних речовин в навколишнє середовище.



Сучасні технології дозволяють з бамбука робити практично все / Фото pexels

Крім того, утилізувати вироби з бамбука набагто легше, ніж вироби з пластику.

Масштаби використання бамбуку

Велосипед з бамбука

Консорціум з Юкатана Bambootec розробив бамбуковий велосипед, який перетворює кінетичну енергію в джерело електрики. Він здатний одночасно заряджати мобільні пристрої, зовнішні батареї для смартфонів і забезпечувати енергією навігаційний дисплей.

Він так само оснащений технологією Bluetooth.



Велосипед з бамбука, як джерело енергії / Фото facepla.net

Міст з бамбука

Китайська дизайнерська компанія Mimesis Architecture Studio розробила гібридний бамбуковий міст, який розташований у провінції Цзянсу.



Міст у Китаї з бамбука / Фото facepla.net

Бамбуковий смартфон

Компанія ADzero розробила смартфон, де замість пластику використовують бамбук. Коштуватиме він 700 доларів США.



Корпус для смартфона з бамбука / Фото facepla.net

Вироби з бамбуку, які доступні кожному

Одноразовий посуд із бамбука повністю розкладається за 60 днів



Екопосуд / Фото facepla.net

Багаторазові стаканчики для кави або чаю



Стаканчики з бамбука / Фото vals.net.ua

Екотрубочки для напоїв



Трубочки для напоїв з бамбука / Фото tarlini.com.uа

Зубна щітка



Екологічна зубна щітка / Фото greenchoice

Чохол для смартфона або ноутбука



Чохол для смартфона / Фото bamboowood

Цікаві та корисні факти про бамбук