Бамбуковий смартфон і ноутбук: найцікавіші факти про цю рослину, які ви могли не знати
Бамбук росте переважно у теплих регіонах Землі. Ця рослина використовується з давніх часів і займає важливе місце в культурах різних народів. Крім того, він екологічно чистий, адже росте швидко, довго зберігається після зрубування, а при правильній обробці – ще довше.
Редакція Корисно 24 зібрала найцікавіші факти про бамбук.
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Чому бамбук екологічний?
Бамбук – це дуже доброзичлива рослина до навколишнього середовища. Він має безліч переваг у порівнянні з іншими рослинами, що використовуються для текстильного виробництва. Навантаження на екологію відбувається лише тоді, коли необхідно утилізувати хімічні речовини, що використовуються при трансформації бамбукових матеріалів.
Сучасні методи виробництва дозволяють уникнути потрапляння шкідливих хімічних речовин в навколишнє середовище.
Сучасні технології дозволяють з бамбука робити практично все / Фото pexels
Крім того, утилізувати вироби з бамбука набагто легше, ніж вироби з пластику.
Масштаби використання бамбуку
Велосипед з бамбука
Консорціум з Юкатана Bambootec розробив бамбуковий велосипед, який перетворює кінетичну енергію в джерело електрики. Він здатний одночасно заряджати мобільні пристрої, зовнішні батареї для смартфонів і забезпечувати енергією навігаційний дисплей.
Він так само оснащений технологією Bluetooth.
Велосипед з бамбука, як джерело енергії / Фото facepla.net
Міст з бамбука
Китайська дизайнерська компанія Mimesis Architecture Studio розробила гібридний бамбуковий міст, який розташований у провінції Цзянсу.
Міст у Китаї з бамбука / Фото facepla.net
Бамбуковий смартфон
Компанія ADzero розробила смартфон, де замість пластику використовують бамбук. Коштуватиме він 700 доларів США.
Корпус для смартфона з бамбука / Фото facepla.net
Вироби з бамбуку, які доступні кожному
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Одноразовий посуд із бамбука повністю розкладається за 60 днів
Екопосуд / Фото facepla.net
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Багаторазові стаканчики для кави або чаю
Стаканчики з бамбука / Фото vals.net.ua
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Екотрубочки для напоїв
Трубочки для напоїв з бамбука / Фото tarlini.com.uа
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Зубна щітка
Екологічна зубна щітка / Фото greenchoice
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Чохол для смартфона або ноутбука
Чохол для смартфона / Фото bamboowood
Цікаві та корисні факти про бамбук
- У регіонах, де часто відбуваються землетруси, поширені бамбукові споруди, адже вони більш стійкі, ніж бетонні.
- Бамбук дуже швидко росте. Протягом кількох місяців його довжина може сягати до 3 метрів.
- Надшвидко зростає гігантський бамбук, який поширений в М'янмі. Молоді пагони за день можуть вирости на 50 – 70 сантиметрів!
- Приблизно 1700 років тому в Ан-Лані, в Китаї, був побудований бамбуковий підвісний міст. До речі, він експлуатується до сьогодні. Довжина моста 300 метрів.
- Компанія ASUS використовує цю рослину для виробництва ноутбуків. Корпус на 85% складається з бамбука і на 15% – з пластику. Такий корпус відрізняється високою міцністю і здатністю поглинати статичну електрику.
- У Стародавньому Китаї з бамбукових стовбурів робили водопровідні труби.
- Міцність деяких видів бамбука приблизно в 2 рази перевершує міцність дубової.
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