Бамбук растет преимущественно в теплых регионах Земли. Это растение используется с древних времен и занимает важное место в культурах разных народов. Кроме того, он экологически чистый, ведь растет быстро, долго сохраняется после рубки, а при правильной обработке – еще дольше.

Редакция Полезно 24 собрала самые интересные факты о бамбуке.

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Почему бамбук экологичен?

Бамбук – это очень дружелюбное растение к окружающей среде. Он имеет множество преимуществ по сравнению с другими растениями, используемыми для текстильного производства. Нагрузка на экологию происходит только тогда, когда необходимо утилизировать химические вещества, используемые при трансформации бамбуковых материалов.

Современные методы производства позволяют избежать попадания вредных химических веществ в окружающую среду.



Современные технологии позволяют из бамбука делать практически все / Фото pexels

Кроме того, утилизировать изделия из бамбука намного легче, чем изделия из пластика.

Масштабы использования бамбука

Велосипед из бамбука

Консорциум из Юкатана Bambootec разработал бамбуковый велосипед, который преобразует кинетическую энергию в источник электричества. Он способен одновременно заряжать мобильные устройства, внешние батареи для смартфонов и обеспечивать энергией навигационный дисплей.

Он так же оснащен технологией Bluetooth.



Велосипед из бамбука, как источник энергии / Фото facepla.net

Мост из бамбука

Китайская дизайнерская компания Mimesis Architecture Studio разработала гибридный бамбуковый мост, который расположен в провинции Цзянсу.



Мост в Китае из бамбука / Фото facepla.net

Бамбуковый смартфон

Компания ADzero разработала смартфон, где вместо пластика используют бамбук. Будет стоить он 700 долларов США.



Корпус для смартфона из бамбука / Фото facepla.net

Изделия из бамбука, которые доступны каждому

Одноразовая посуда из бамбука полностью разлагается за 60 дней



Экопосуда / Фото facepla.net

Многоразовые стаканчики для кофе или чая



Стаканчики из бамбука / Фото vals.net.ua

Экотрубочки для напитков



Трубочки для напитков из бамбука / Фото tarlini.com.uа

Зубная щетка



Экологическая зубная щетка / Фото greenchoice

Чехол для смартфона или ноутбука



Чехол для смартфона / Фото bamboowood

Интересные и полезные факты о бамбуке