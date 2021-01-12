Бамбуковый смартфон и ноутбук: интересные факты об этом растении, которые вы могли не знать
Бамбук растет преимущественно в теплых регионах Земли. Это растение используется с древних времен и занимает важное место в культурах разных народов. Кроме того, он экологически чистый, ведь растет быстро, долго сохраняется после рубки, а при правильной обработке – еще дольше.
Редакция Полезно 24 собрала самые интересные факты о бамбуке.
Читайте также Dove выпустила серию многоразовых дезодорантов: будут служить годами – фото
Почему бамбук экологичен?
Бамбук – это очень дружелюбное растение к окружающей среде. Он имеет множество преимуществ по сравнению с другими растениями, используемыми для текстильного производства. Нагрузка на экологию происходит только тогда, когда необходимо утилизировать химические вещества, используемые при трансформации бамбуковых материалов.
Современные методы производства позволяют избежать попадания вредных химических веществ в окружающую среду.
Современные технологии позволяют из бамбука делать практически все / Фото pexels
Кроме того, утилизировать изделия из бамбука намного легче, чем изделия из пластика.
Масштабы использования бамбука
Велосипед из бамбука
Консорциум из Юкатана Bambootec разработал бамбуковый велосипед, который преобразует кинетическую энергию в источник электричества. Он способен одновременно заряжать мобильные устройства, внешние батареи для смартфонов и обеспечивать энергией навигационный дисплей.
Он так же оснащен технологией Bluetooth.
Велосипед из бамбука, как источник энергии / Фото facepla.net
Мост из бамбука
Китайская дизайнерская компания Mimesis Architecture Studio разработала гибридный бамбуковый мост, который расположен в провинции Цзянсу.
Мост в Китае из бамбука / Фото facepla.net
Бамбуковый смартфон
Компания ADzero разработала смартфон, где вместо пластика используют бамбук. Будет стоить он 700 долларов США.
Корпус для смартфона из бамбука / Фото facepla.net
Изделия из бамбука, которые доступны каждому
-
Одноразовая посуда из бамбука полностью разлагается за 60 дней
Экопосуда / Фото facepla.net
-
Многоразовые стаканчики для кофе или чая
Стаканчики из бамбука / Фото vals.net.ua
-
Экотрубочки для напитков
Трубочки для напитков из бамбука / Фото tarlini.com.uа
-
Зубная щетка
Экологическая зубная щетка / Фото greenchoice
-
Чехол для смартфона или ноутбука
Чехол для смартфона / Фото bamboowood
Интересные и полезные факты о бамбуке
- В регионах, где часто происходят землетрясения, распространены бамбуковые сооружения, ведь они более устойчивы, чем бетонные.
- Бамбук очень быстро растет. В течение нескольких месяцев его длина может достигать до 3 метров.
- Сверхбыстро растет гигантский бамбук, который распространен в Мьянме. Молодые побеги за день могут вырасти на 50 – 70 сантиметров!
- Примерно 1700 лет назад в Ан-Лане, в Китае, был построен бамбуковый подвесной мост. Кстати, он эксплуатируется до сих пор. Длина моста 300 метров.
- Компания ASUS использует это растение для производства ноутбуков. Корпус на 85% состоит из бамбука и на 15% – из пластика. Такой корпус отличается высокой прочностью и способностью поглощать статическое электричество.
- В Древнем Китае из бамбуковых стволов делали водопроводные трубы.
- Прочность некоторых видов бамбука примерно в 2 раза превосходит прочность дубовой.
Поделиться новостью
-
Бытовые травмы: все о профилактике и первой помощи при травматизме в зимний период28 декабря 2020 , 14:52
-
Черный, зеленый и без содержания кофеина: семейный врач поделилась фактами о пользе чая8 января , 19:09
-
Настойка прополиса для укрепления иммунитета: польза, рецепты, рекомендации по применению6 января , 18:14