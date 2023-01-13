Закреп – поширена проблема зі здоров'ям. Він характеризується нерегулярним випорожненням і твердим стільцем, який важко відходити. Існує багато причин запорів, починаючи від неправильного харчування і закінчуючи недостатньою фізичною активністю.

Полегшити закреп можна і в домашніх умовах. Наприклад, є дані, що споживання банана допомагає в цьому випадку.

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У бананах є багато клітковини

Банани містять відносно багато клітковини: один середній банан має близько 3,1 грама цієї поживної речовини. Давно вважалося, що клітковина допомагає запобігти запорам і полегшити їх.

Розчинна клітковина поглинає воду, тому кал залишається великим і м'яким. Це може допомогти покращити рух стільця через травний тракт.

Однак докази про те, що клітковина допомагає полегшити закреп, є суперечливими та напрочуд слабкими. Деякі дослідження показують, що клітковина справді допомагає, інші – навпаки доводять, що її при запорі треба їсти менше.

Банани можуть допомогти при закрепі / Фото Unsplash

Чи допомагає більше споживання клітковини полегшити закреп, здається, залежить від людини. Тип клітковини, яку ви споживаєте, також має значення.

Зелені банани містять багато стійкого крохмалю

Резистентний крохмаль – це складний вуглевод, який має властивості, схожі на клітковину. До дозрівання банан майже повністю складається з крохмалю, на який припадає до 70 – 80% його сухої маси.

Велика частина цього крохмалю є стійким крохмалем. Він діє як розчинна клітковина, яка може допомогти при закрепах.

Коли банан дозріває, кількість крохмалю зменшується та перетворюється на цукор. Саме тому для лікування діареї часто використовують зелені банани.

Висновок

Докази свідчать про те, що банани, як правило, зменшують закреп. Однак дослідники також виявили, що в деяких випадках банани навпаки викликають його.

Якщо ви відчуваєте, що банани викликають у вас запор, просто їжте їх менше. Часто продукти, які одним людям допомагають, на інших – діють протилежно.