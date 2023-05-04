Лікарка Оксана Горальчук запевняє, що користуватись вушними паличками – не найкраща ідея. Розповідаємо, чим їх замінити.

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Як правильно чистити вуха

Найбезпечнішим способом почистити вуха вам чи вашим дітям є використання рушника, звичайної або вологої серветки. Вушні палички для цього не потрібні, адже можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Беремо серветку на палець, витираємо вухо після душу чи миття, допоки дістаємо і на цьому завершуємо процедуру.



Вуха чистити треба правильно / Фото Pexels

Багато людей вважає, що сірку потрібно ретельно забирати з вуха. Проте вона є природньою і точно не вважається якоюсь патологією.

Сірка необхідна нашим вухам для здорового функціонування. Зокрема, виконує роль захисника від потрапляння у вухо чи барабанну перетинку інфекцій, пилу та інших потенційно небезпечних речовин.

Якщо ви все ж вирішили користуватись вушними паличками, то будьте дуже обережними, адже ними легко можна завдати шкоди. Витирайте ними лише поверхню вуха (не потрібно заглиблюватись).