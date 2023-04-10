Дерматологи попереджають, що нехтування цим може спричинити проблеми як з волоссям, так і зі шкірою голови. Розповідаємо, які ще можуть бути наслідки.

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Чому треба чистити щітку для волосся

Все доволі просто – увесь бруд, жир, клітини шкіри, що відмерли, будуть накопичуватись на гребінці і під час наступного використання все це повертатиметься на волосся, через що воно ставитиме тьмяним, жирним і неживим.

Те ж саме стається, якщо ви користуєтесь лаками, мусами, сироватками й оліями. Наслідок – ускладнене укладання. Водночас брудна щітка негативно вплине не лише на зовнішній вигляд, а й на здоров'я.

Гребінець, на якому накопичується волосся і бруд, може сплутати волосся, що ускладнить розчісування та укладання. Це може призвести до ламкості та розсічених кінчиків,

– зауважив сертифікований дерматолог Хамдан Абдулла Хамед.

Постраждати може і шкіра голови. Брудна щітка збирає на собі бактерії та грибки, що може спровокувати інфекцію, зокрема фолікуліт. Ризик підхопити його зросте, якщо не лише ви користуватиметесь цим аксесуаром. У таких випадках необхідно його дезінфікувати.

"Скупчення масел, бруду та волосся може створити живильне середовище для бактерій, які здатні викликати неприємний запах", – пояснює один з експертів.

У вас може виникнути правильне запитання: то як же правильно доглядати за щіткою? Дерматологи та стилісти рекомендують мити ваш засіб для розчісування щонайменше раз на тиждень. Просто приберіть усе волосся, замочіть у теплій мильній воді на 10 хвилин, промийте, висушіть і позбудьтесь будь-яких потенційних проблем.