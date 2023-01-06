Через проблеми з навколишнім середовищем і потенційний вплив на здоров'я багато людей починають замислюватися, чи краща водопровідна вода. Яку ж краще пити – дізнавайтесь в матеріалі.

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Водопровідна вода

Загалом водопровідна вода – безпечна, зручна та екологічно чиста. Але в деяких регіонах вона забруднена. Якщо вода засмічена мінімально, її можна очистити за допомогою спеціального фільтра.

Часто кажуть, що бутильована вода на смак краща, ніж водопровідна. Проте під час сліпих тестів на смак більшість людей не можуть відрізнити водопровідну воду від бутильованої.

Загалом водопровідна вода на смак така ж, як бутильована. Проте такі фактори, як вміст мінеральних речовин або тип і вік ваших водопровідних труб, можуть впливати на смак.

Найбільшими перевагами водопровідної води є її низька вартість і зручність. Перед тим, як піти з дому, можна просто наповнити багаторазову пляшку водою з-під крана. Водопровідна вода також доступна в ресторанах, барах і громадських питних фонтанах – і майже завжди безплатна або коштує кілька гривень.

Загалом водопровідна вода безпечна / Фото Pexels

Бутильована вода

Бутильована вода надходить із різних джерел. Інколи це просто вода з-під крана, а часто – свіжа джерельна вода.

Хоча деякі люди вважають, що вода в пляшках є безпечнішою, смачнішою та зручнішою, ніж вода з-під крана, є кілька проблем, що пов'язані з її безпекою.

Наприклад, вона може містити дуже маленькі шматочки пластику, які називають мікропластиком. Дослідження показують, що мікропластик діє як хімічна речовина, що руйнує ендокринну систему, сприяє запаленню, негативно впливає на здоров'я та з часом накопичується в таких органах, як печінка, нирки та кишечник.

Дослідження 2018 року протестувало 11 широко доступних продуктів у пляшках із 9 країн, дійшовши висновку, що 93% із 259 пляшок, відібраних у пробах, містили мікропластик. Це забруднення було частково пов'язане з упаковкою та самим процесом розливу..

Яка краща

Водопровідна вода, як правило, є кращим варіантом, оскільки вона така ж безпечна, як вода в пляшках, але коштує значно дешевше.

Крім того, з багаторазовою пляшкою для води водопровідна вода може бути такою ж зручною, як і бутильована. Ви навіть можете додати свіжі фрукти, щоб створити власну ароматизовану воду.

Якщо безпека або якість води – це ваша головна проблема, подумайте про придбання системи фільтрації або глечика з фільтром замість того, щоб регулярно купувати воду в пляшках.

Все ж таки можуть бути випадки, коли бутильована вода є кращою, особливо якщо ваша водопровідна вода дуже забруднена. Крім того, певним групам населення, наприклад особам із ослабленою імунною системою, часто треба купляти певні види бутильованої води або кип'ятити воду з-під крана.