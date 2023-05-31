Йдеться про людей з певними проблемами зі здоров'ям. 24 канал розповідає, кому, на жаль, треба утриматись від вживання цієї суперсмачної ягоди.

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Кому не варто вживати черешню

Людський організм отримує чимало користі – для серця, шкіри, травлення, мозку, м'язів та сну – від споживання черешні. Але лише за умови, що немає протипоказань та дотримано рекомендацій щодо денної норми.

За один раз не можна їсти більш як 300 – 400 грамів цієї смакоти, адже перевищена доза може спровокувати здуття живота, газоутворення, діареї. Водночас на добу дорослим не варто вживати понад 1 кілограм ягоди.

Частково обмежити доступ до черешні варто людям, які схильні до повноти або ж намагаються схуднути. Все через підвищений вміст глюкози й фруктози.



На жаль, не всім можна вживати черешню / Фото Pexels

Є категорії, яким краще забути про існування черешні. Йдеться про людей:

з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту;

з виразкою чи гастритом з підвищеною кислотністю;

з індивідуальною непереносимістю;

з діабетом.

Варто також зауважити, що дітям не варто давати багато черешні. У маленькому віці через незрілість ферментативної функції підшлункової залози у дітлахів можуть бути висипання.