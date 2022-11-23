Дослідники виявили небезпечні продукти виробництва у лімфатичних вузлах пацієнтів. Більше про відкриття та вплив на організм розповідаємо далі.

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Як екологія впливає на імунітет

Захисні механізми імунної системи здатні слабшати з віком, тож старші люди більше схильні до хвороб легень та інших респіраторних інфекцій. Нове дослідження, яке провела група вчених з Колумбійського університету, показало, з чим це може бути пов'язано. Дослідники кажуть, що ослаблення захисних функцій залежить не завжди від віку. Це відбувається через вдихання твердих частинок, що викидаються у повітря з промислового та побутового забруднення.

Це вдалось виявити завдяки детальному аналізу імунної тканини легень 84 донорів органів, яким було від 11 до 93 років. Важливо: донори не зловживали сигаретами, деякі з них хіба курили нетривалий час.



Забруднене повітря впливає на імунітет / Фото Pexels

Вияснилось, що з віком лімфатичні вузли легень забиваються твердими частинками продуктів відходів, що перетворює прохід на майже монолітну тверду тканину, яка не може виконувати свою головну функцію – фільтрацію чужорідних речовин. Вона можлива завдяки імунним клітинам, зокрема макрофагами, які поглинають патогени та інше сміття, наприклад, тверді частинки.

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Через надлишкове потрапляння забруднень всередину, продукція важливих макрофагів цитокінів зменшується. Це стає причиною зниження імунних захисних функцій організму. Найчастіше ефект можна спостерігати у людей похилого віку, у легенях яких накопичилось вже чимало шкідливих частинок.