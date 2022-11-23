Дослідники виявили небезпечні продукти виробництва у лімфатичних вузлах пацієнтів. Більше про відкриття та вплив на організм розповідаємо далі.
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Як екологія впливає на імунітет
Захисні механізми імунної системи здатні слабшати з віком, тож старші люди більше схильні до хвороб легень та інших респіраторних інфекцій. Нове дослідження, яке провела група вчених з Колумбійського університету, показало, з чим це може бути пов'язано. Дослідники кажуть, що ослаблення захисних функцій залежить не завжди від віку. Це відбувається через вдихання твердих частинок, що викидаються у повітря з промислового та побутового забруднення.
Це вдалось виявити завдяки детальному аналізу імунної тканини легень 84 донорів органів, яким було від 11 до 93 років. Важливо: донори не зловживали сигаретами, деякі з них хіба курили нетривалий час.
Забруднене повітря впливає на імунітет / Фото Pexels
Вияснилось, що з віком лімфатичні вузли легень забиваються твердими частинками продуктів відходів, що перетворює прохід на майже монолітну тверду тканину, яка не може виконувати свою головну функцію – фільтрацію чужорідних речовин. Вона можлива завдяки імунним клітинам, зокрема макрофагами, які поглинають патогени та інше сміття, наприклад, тверді частинки.
Через надлишкове потрапляння забруднень всередину, продукція важливих макрофагів цитокінів зменшується. Це стає причиною зниження імунних захисних функцій організму. Найчастіше ефект можна спостерігати у людей похилого віку, у легенях яких накопичилось вже чимало шкідливих частинок.