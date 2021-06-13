Це лише говорить про те, що ви звернулися не до "свого" фахівця, каже психологиня Мар’яна Франко, і вам слід пошукати іншого. Вона виділила кілька "червоних прапорців", які допоможуть визначити, чи перед вами той спеціаліст, який потрібен саме вам.

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Психолог не може зорієнтувати вас у тривалості терапії

Франко зазначає, якщо ви звернулися до психолога, бо потребуєте постійного саморозвитку та особистісного зростання, тоді цей процес може бути справді тривалим.

Інша справа, якщо у вас виникло якесь актуальне питання чи розлад. У такому випадку, згідно із протоколами роботи, спеціаліст повинен зорієнтувати вас, скільки часу піде на вирішення вашої проблеми та коли можна очікувати позитивних зрушень.

Вас не орієнтують у вашому статусі, немає заключень і рекомендацій

Хоча психолог і не може ставити діагноз чи давати поради, однак, за словами Франко, він може пояснити свої спостереження, зробити прогноз та скерувати вас до вузького спеціаліста, якщо ви цього потребуєте.

Він повинен пояснити, який психотерапевтичний метод рекомендує вам, як цей підхід працює і які варіанти вирішення вашої проблеми він бачить.

Психолог намагається стати для вас надважливою людиною

Психолог – це допомагаюча професія і його задача допомогти вам впоратись з вашими життєвими труднощами, а не бути вашими "милицями". Бо це вже не про розвиток, а про залежність,

– резюмує Франко.



Знайдійть психолога, який буде вам підходити / Фото pexels

Працює "зі всім"

Перш ніж розпочати терапію у того чи іншого спеціаліста, психологиня радить з’ясувати, з чим він працює, а з чим ні. Вона додає, справжній фахівець завжди розуміє межі своєї компетентності.

Однак, якщо він стверджує, що працює абсолютно з усім, це повинно вас насторожити, адже немає "олімпійського чемпіона з усіх видів спорту".

Психолог бере на себе функцію "Бога"

За словами Франко, психолог не повинен вам обіцяти, що він точно вирішить вашу проблему, бо це лише його передбачення, які не доведені наукою. Фахівець може зробити прогноз, відповідно до методу психотерапії, в якому він працює.

Немає відчуття безпеки та довіри

Обираючи спеціаліста, Франко радить звернути увагу, чи почуваєтеся ви безпечно та комфортно поруч з ним.

Бо терапія це не завжди приємний процес, і коли стане боляче чи неприємно, потрібно розуміти, що ви зможете довіритись і сказати про це своєму психологу,

– каже Мар’яна Франко.

Адже кожна людина має свою унікальну особистість та бачення світу, і психологи не є винятком.