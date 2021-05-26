Вчені з Університету Алабами з'ясували, що наш імунітет і татуювання пов'язані між собою. Перше татуювання – стрес для організму, утім, усі наступні зображення на шкірі здатні тренувати нашу імунну систему та підвищувати захисні реакції. Все це – відповідь на стрес.

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Як це з'ясували

У дослідженні брали участь клієнти та клієнтки тату-салонів, віком від 18 до 47 років. У кожного з них взяли зразки слини до і після набивання тату. Також вчені отримали вихідну інформацію щодо кожного учасника експерименту: скільки загалом татуювань на тілі, коли вони були набиті, як довго тривав сеанс, який відсоток тіла займають. Кожен доброволець передав вченим персональні дані щодо росту, віку, ваги, медикаментозного лікування, вживання алкоголю та цигарок.

Вчені проаналізували рівень SIgA (імуноглобулін А, перша лінія захисту на слизових оболонках організму, що перешкоджає проникненню патогенів) і кортизолу (стероїдний гормон, що виробляється залозами, його часто називають "гормоном стресу") в слині учасників дослідження.

Результат



Татуювання корисні для здоров'я / Фото Pexels

Перше татуювання послаблює місцевий імунітет. Рівень кортизолу підвищується, секреція SIgA знижується. При цьому повторні татуювання здатні зміцнювати захист організму. Стресовий вплив вже не призводить до зниження рівня SIgA.

Деякі дослідження стверджують, що короткочасний стрес приносить користь імунній системі, а погана репутація цієї реакції пов'язана виключно з хронічними формами.

Крістофер Лінн – провідний автор дослідження, порівняв татуювання з тренуваннями:

Вперше вам погано, але з часом ваше тіло зміцнюється, і ви відчуваєте прилив ендорфінів.

Також дослідники зауважують, що посилена імунна відповідь корелює з більшим досвідом татуювання, але існує припущення, що здоровіші від природи люди, швидше "відходять" від татуювань та наносять повторне зображення.