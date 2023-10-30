Якщо ви шукаєте недорогий овоч, який ви можете додати до свого осіннього раціону, то капуста – практично ідеальний варіант, адже вона не тільки багата на поживні речовини, але й може зміцнити вашу імунну систему в час застуд. Про користь капусти для здоров'я розповіла дієтологині Елізабет Барнс.

Цікаво Ці 5 суперфудів ви можете додати до свого осіннього раціону, навіть якщо економите

Багата на вітамін С

Якщо ви думаєте, що єдиний продукт, з якого ви можете отримати цей вітамін – це апельсини, то ви помиляєтеся. Капуста також може бути чудовим джерелом цієї речовини, тож сміливо додавайте її до свого раціону.

Окрім того, у капусті є чимало антиоксидантів, тож вона може зменшувати запалення. Пам'ятайте і про те, що в організмі не виробляється вітамін С, тож ви повинні отримувати його від продуктів, які вживаєте.



Капуста містить багато вітамінів / Фото Pexels

Це джерело клітковини

Клітковина – це одна з тих речовин, які просто необхідні вам для покращення травлення, і її можна знайти в капусті. Всього у двох чашках сирої нарізаної капусти є 5 грамів клітковини.

Експерти радять споживати щодня від 21 до 38 грамів клітковини для дорослої людини.

Пам'ятайте, що саме клітковина може балансувати рівень цукру в крові, знизити рівень холестерину та покращити здоров'я травлення.

Покращує здоров'я кісток

Капуста містить не тільки клітковину, але й вітамін К, який є ключовою речовиною для здоров'я кісток. В одній чашці капусти ви можете знайти 68 мікрограмів речовини.

Окрім того, капуста позитивно впливає і на серце, адже цей овоч має протизапальну дію, і її рекомендують вживати людям, що мають ризик серцево-судинних захворювань.