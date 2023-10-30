Если вы ищете недорогой овощ, который вы можете добавить к своему осеннему рациону, то капуста – практически идеальный вариант, ведь она не только богата питательными веществами, но и может укрепить вашу иммунную систему во время простуд. О пользе капусты для здоровья рассказала диетологи Элизабет Барнс.

Интересно Эти 5 суперфудов вы можете добавить к своему осеннему рациону, даже если экономите

Обильно витамином С

Если вы думаете, что единственный продукт, из которого вы можете получить этот витамин – это апельсины, вы ошибаетесь. Капуста также может быть отличным источником этого вещества, поэтому смело добавляйте ее в свой рацион.

Кроме того, в капусте есть немало антиоксидантов, поэтому она может уменьшать воспаление. Помните и о том, что в организме не вырабатывается витамин С, поэтому вы должны получать его от употребляемых продуктов.



Капуста содержит много витаминов / Фото Pexels

Это источник клетчатки

Клетчатка – это одно из тех веществ, которые просто необходимы для улучшения пищеварения, и ее можно найти в капусте. Всего в двух чашках сырой нарезанной капусты есть 5 г клетчатки.

Эксперты советуют потреблять ежедневно от 21 до 38 граммов клетчатки для взрослого человека.

Помните, что клетчатка может балансировать уровень сахара в крови, снизить уровень холестерина и улучшить здоровье пищеварения.

Улучшает здоровье костей

Капуста содержит не только клетчатку, но и витамин К, являющийся ключевым веществом для здоровья костей. В одной чашке капусты вы можете найти 68 микрограмм вещества.

Кроме того, капуста положительно влияет и на сердце, ведь этот овощ оказывает противовоспалительное действие, и его рекомендуют употреблять людям, имеющим риск сердечно-сосудистых заболеваний.