Кава сама собою дуже корисна для здоров'я кишківника, проте деякі добавки можуть посилити цей ефект. Окрім того, поліфеноли, що містять в каві, допомагають обмежити ріст "поганих" бактерій в кишківнику. Про те, що додавати у каву, розповів гастроентеролог Джозеф Салхаб.

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Чим корисна кава

Якщо ви хочете покращити здоров'я свого кишківника, вам варто спробувати додати до ранкової чашки ложку какао-порошку. І хоча перша перевага кави, про яку ви, скоріш за все, думаєте – це заряд енергії, цей напій може дати вам набагато більше користі.

Споживання кави було предметом інтересу в дослідженнях з питань харчування та медицини протягом багатьох років, хоча її вплив на здоров’я кишечника та мікробіом є відносно недавньою сферою досліджень,

– розповіла гастроентерологиня Сара Роббінс.

Кава надзвичайно багата на антиоксиданти та інші корисні сполуки, які можуть зменшити запалення в організмі та захистити від цілої низки захворювань. Та антиоксиданти у напої особливо корисні для захисту кишківника – вони захищають цей орган від окислювального стресу.



Кава з какао дуже корисна для організму / Фото Pexels

А додавання какао-порошку до кави може суттєво збільшити цю користь, адже у ньому є чимало поліфенолів, і якщо ви поєднаєте їх з тими, що містяться в каві, ви посилите протизапальну дію напою.

Саме окислювальний стрес та незбалансовані кишкові бактерії найчастіше і є причиною шлунково-кишкових захворювань, тож кава з какао зможе захистити вас від цих ризиків.

Окрім того, з цього напою ви навіть зможете отримати непогану дозу клітковини, яка вкрай корисна для організму. І чимало дорослих людей споживають недостатньо цієї сполуки.