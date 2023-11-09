Кофе сам по себе очень полезен для здоровья кишечника, однако некоторые добавки могут усилить этот эффект. Кроме того, полифенолы, содержащие в кофе, помогают ограничить рост "плохих" бактерий в кишечнике. О том, что добавлять в кофе, рассказал гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.

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Чем полезен кофе

Если вы хотите улучшить здоровье своего кишечника, вам следует попробовать добавить к утренней чашке ложку какао-порошка. И хотя первое преимущество кофе, о котором вы, скорее всего, думаете – это заряд энергии, этот напиток может дать вам гораздо больше пользы.

Потребление кофе было предметом интереса в исследованиях по вопросам питания и медицины на протяжении многих лет, хотя его влияние на здоровье кишечника и микробиом является относительно недавней сферой исследований,

– рассказала гастроэнтеролог Сара Роббинс.

Кофе чрезвычайно богат антиоксидантами и другими полезными соединениями, которые могут уменьшить воспаление в организме и защитить от целого ряда заболеваний. Но антиоксиданты в напитках особенно полезны для защиты кишечника – они защищают этот орган от окислительного стресса.



Кофе из какао очень полезен для организма / Фото Pexels

А добавление какао-порошка к кофе может существенно увеличить эту пользу, ведь в нем много полифенолов, и если вы соедините их с содержащимися в кофе, вы усилите противовоспалительное действие напитка.

Именно окислительный стресс и несбалансированные кишечные бактерии чаще всего и являются причиной желудочно-кишечных заболеваний, так что кофе с какао сможет защитить вас от этих рисков.

Кроме того, из этого напитка вы даже сможете получить хорошую дозу клетчатки, которая очень полезна для организма. И многие взрослые люди потребляют недостаточно этого соединения.