Якщо в вашому холодильнику все ще немає моркви, поспішіть її придбати, адже цей овоч не тільки додасть вашим стравам неповторного смаку, але й наповнить вітамінами, поживними речовинами й мінералами.

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Чим корисна морква

Морква надзвичайно багата на різноманітні корисні речовини, зокрема, на антиоксиданти, які можуть захистити клітини від пошкоджень та запобігти появі таких серйозних захворювань, як рак та серцеві захворювання.

Міститься в цьому коренеплоді чимало й вітаміну А, який надзвичайно важливий для здоров'я очей. Деякі дослідження показали, що люди з недостатньою кількістю цього вітаміну більш схильні до курячої сліпоти.



Морква може захистити серце / Фото Pexels​

А каротиноїди в моркві допоможуть вам уберегтися від кількох видів раку. Чоловіків додавання до щоденного раціону бета-каротину може захистити від раку простати. Тим часом сполука лютеїн може знизити ризик раку товстої кишки.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Спробуйте їсти більше моркви, якщо ви намагаєтеся скинути кілька кілограмів. Цей продукт поживний, проте містить досить мало калорій. Вживання моркви залишить вас ситими, проте дозволить знизити загальне споживання калорій та сприятиме здоровому харчуванню. Відбувається це через те, що цей овоч багатий на клітковину.

Дослідження також показали, що морква може знизити рівень холестерину в крові.

Та попри всі цілющі властивості цього продукту, зверніть увагу на те, щоб не з'їсти його надто багато. Це може призвести до гіперкаротинемії – захворювання, через яке шкіра набуває жовтого чи помаранчевого кольору. Проте якщо ви їсте моркву як легку закуску чи додаєте її до страв, навряд чи з'їсте достатньо, щоб отримати такі неприємні наслідки.