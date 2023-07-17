Если в вашем холодильнике все еще нет моркови, спешите ее приобрести, ведь этот овощ не только придаст вашим блюдам неповторимый вкус, но и наполнит витаминами, питательными веществами и минералами.

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Чем полезна морковь

Морковь чрезвычайно богата разнообразными полезными веществами, в частности, антиоксидантами, которые могут защитить клетки от повреждений и предотвратить появление таких серьезных заболеваний, как рак и сердечные заболевания.

Содержится в этом корнеплоде немало и витамина А, который очень важен для здоровья глаз. Некоторые исследования показали, что люди с недостаточным количеством этого витамина более подвержены куриной слепоте.



Морковь может защитить сердце / Фото Pexels​

А каротиноиды в моркови помогут уберечься от нескольких видов рака. Мужчин добавление в ежедневный рацион бета-каротина может защитить от рака простаты. Между тем соединение лютеина может снизить риск рака толстой кишки.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Попытайтесь есть больше моркови, если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов. Этот продукт питателен, однако содержит достаточно мало калорий. Употребление моркови оставит вас сытыми, однако позволит снизить общее потребление калорий и будет способствовать здоровому питанию. Происходит это потому, что этот овощ богат клетчаткой.

Исследования также показали, что морковь может снизить уровень холестерина в крови.

Но при всех целебных свойствах этого продукта, обратите внимание на то, чтобы не съесть его слишком много. Это может привести к гиперкаротинемии – заболеванию, из-за которого кожа приобретает желтый или оранжевый цвет. Однако если вы едите морковь как легкую закуску или добавляете ее в блюда, вряд ли съедите достаточно, чтобы получить такие неприятные последствия.