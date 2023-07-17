Дієтологи переконані, що хліб можна викинути зі свого харчування, але тільки за умови, що ви заміните його іншими поживними продуктами, які допоможуть вам збагатити раціон. Та хліб також може бути корисним, якщо підібрати його правильно.

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Як хліб впливає на схуднення

Хліб може завадити вам скинути зайві кілограми, проте не тому, що він шкідливий як такий, а через кількості, у яких ви його їсте. Для того, щоб підтримувати збалансовану, здорову дієту вам варто простежити кількість калорій, які ви споживаєте щодня. Зокрема, якщо ви їсте всього одну скибочку хліба на сніданок, вона не вплине на вашу фігуру, проте якщо ви додаєте хліб до кожного прийому їжі, варто замислитися про більш здорові альтернативи.

Та на схуднення впливають не тільки вуглеводи, які містять в хлібобулочних виробах, але й ті продукти, на які ви їх заміните. Перед відмовою від хліба спершу проконсультуйтеся з вашим лікарем, щоб він допоміг вам розробити план, що відповідатиме вашим потребам.



Хліб містить багато вуглеводів / Фото Pexels

Та не забувайте, що вуглеводи, які впливають на фігуру, містяться не тільки в хлібі, але й в рисі, макаронах, картоплі, горохові та молоці. Відмовитися від усіх цих продуктів неможливо, та й небажано, адже деякі з них вкрай корисні для здоров'я.

Втрата ваги полягає в тому, що ви вживаєте менше калорій, ніж витрачаєте. Тож для того, щоб втрачати по пів кілограма на тиждень, вам потрібно їсти на 500 – 750 калорій менше. Саме стільки їх є в 6 – 10 скибочках хліба.

Та якщо ви відмовляєтеся від хліба, обов'язково продумайте, чим ви заміните цей продукт. Дієтологи радять додати до раціону більш низькокалорійні замінники – фрукти та овочі.

Втім, хліб можна вписати в план схуднення – якщо ви обираєте його з розумом та стежите за порціями. Наприклад, білий хліб дуже швидко перетравлюється та викликає різке підвищення та падіння рівня цукру в крові. Натомість цілозерновий хліб буде більш корисною альтернативою.