Ви могли й не підозрювати, та петрушка може не тільки додати приємного смаку до салатів чи гарнірів, але й оздоровити організм та захистити від деяких потенційно смертельних хвороб. Користь вона принесе і у свіжому, і в засушеному вигляді.

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Чим корисна петрушка

Їсти цю поживну зелень варто перш за все через велику кількість вітамінів, що містяться в ній. В одній тільки столовій ложці свіжої петрушки є 70% від добової норми вітаміну К. Є в ній також вітамін А та безліч корисних для організму антиоксидантів.

Ця звичайна зелень, яка точно є у вашому холодильнику, здатна на дива – вона може запобігти утворенню ракових пухлин завдяки флавону апігенін. Флавони містяться у деяких квіткових рослинах і є надзвичайно потужними антиоксидантами.

Апігенін вважається особливо корисним протипухлинним засобом. І хоча петрушку здебільшого радять вживати свіжою, щоб зберегти усю користь, найбільше апігеніну можна знайти саме у сухому продукті.



Петрушка може захистити від утворення пухлин / Фото Pexels​

Також спробувати їсти більше петрушки варто й людям, які страждають від здуття живота та підвищеного артеріального тиску. Ця зелень діє також як потужний сечогінний засіб. Натомість вітамін К, на який багата петрушка, допомагає зміцнити кістки та зуби.

Цей вітамін також сприяє їхньому росту. В одному з досліджень вченим вдалося довести, що петрушка допомогла щурам не захворіти на остеопороз.

Інший вітамін, який є у петрушці, вітамін А, допомагає покращити здоров'я очей та збільшити діапазон зору. У зелені також містяться антиоксиданти лютеїн та зеаксантин, що допомагають захистити сітківку ока.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Більшість людей можуть вживати петрушку в будь-яких кількостях, адже вона дуже корисна й містить магній, кальцій, фолієву кислоту та калій. Але вагітним жінкам варто бути обачними, адже їм ця зелень у великих кількостях може й нашкодити.