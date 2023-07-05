Вы могли и не подозревать, но петрушка может не только придать приятный вкус салатам или гарнирам, но и оздоровить организм и защитить от некоторых потенциально смертельных болезней. Пользу она принесет и в свежем, и в засушенном виде.

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Чем полезна петрушка

Есть эту питательную зелень следует прежде всего из-за большого количества содержащихся в ней витаминов. В одной столовой ложке свежей петрушки есть 70% от суточной нормы витамина К. Есть в ней также витамин А и множество полезных для организма антиоксидантов.

Эта обычная зелень, которая точно есть в вашем холодильнике, способна на чудеса – она может предотвратить образование раковых опухолей благодаря флавону апигенина. Флавоны содержатся в некоторых цветковых растениях и являются очень мощными антиоксидантами.

Апигенин считается особенно полезным противоопухолевым средством. И хотя петрушку в большинстве своем советуют употреблять свежей, чтобы сохранить всю пользу, больше всего апигенина можно найти именно в сухом продукте.



Петрушка может защитить от образования опухолей.​

Также попробовать есть больше петрушки следует и людям, страдающим от вздутия живота и повышенного артериального давления. Эта зелень действует также как мощное мочегонное средство. А витамин К, которым богата петрушка, помогает укрепить кости и зубы.

Этот витамин также способствует их росту. В одном из исследований ученым удалось доказать, что петрушка помогла крысам не заболеть остеопорозом.

Другой витамин, который есть в петрушке, витамин А, помогает улучшить здоровье глаз и увеличить диапазон зрения. В зелени также содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, помогающие защитить сетчатку глаза.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеэль оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Большинство людей могут употреблять петрушку в любых количествах, ведь она очень полезна и содержит магний, кальций, фолиевую кислоту и калий. Но беременным женщинам следует быть осмотрительными, ведь им эта зелень в больших количествах может и навредить.