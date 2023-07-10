Если этим летом вы еще не успели попробовать шелковицу – торопитесь, пока она еще продается в магазинах. Эта обычная с виду ягода является одним из сильнейших средств для поддержания иммунитета.

Интересно 5 мифов о сахаре, в которые вы до сих пор верите

Чем полезна шелковица

Шелковица содержит немало витаминов, которые могут не только укрепить тело, но и улучшить работу нервной системы. Ее советуют употреблять людям, страдающим депрессией, стрессом и тревогами. Поможет эта невероятная ягода и тем, кто страдает бессонницей – для лучшего отдыха советуют съедать по горсти шелковицы на ночь.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Добавить в свой рацион этот продукт следует и людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, шелковица может помочь сбросить несколько килограммов, однако остается крайне питательной.



Шелковицу следует есть во время похудения / Фото Pexels

Польза ягоды зависит также от степени ее созревания. Если вы съедите недозрелые ягоды, они снимут симптомы изжоги. Переспелая шелковица действует на организм как слабительное и мочегонное средство.

Но несмотря на то, что шелковица может быть полезна больным гипертонией и диабетом, у нее есть ряд противопоказаний. В частности, избегать ее следует людям, имеющим аллергию, ведь употребление ягоды в таком случае может привести к тошноте, слабости и сыпи на коже.

Есть советуют по 45 граммов этой ягоды ежедневно. Если добавить ее в свое питание, уже через 6 недель вы почувствуете положительные результаты. Большое количество витаминов С, К и Е обеспечивают противоопухолевое и антивоспалительное действие.