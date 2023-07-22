Цей неймовірний овоч не тільки додасть вашим стравам неповторного смаку, але й оздоровить ваше тіло та наповнить його вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами.

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Чим корисна цибуля

Ви могли й не підозрювати, проте в цибулі міститься надзвичайно багато вітаміну С. Він не тільки врегулює ваш імунітет, але й підсилить вироблення колагену та прискорить засвоєння заліза. Цибуля також є потужним антиоксидантом, який захистить клітини від нестабільних та шкідливих молекул.

Багатий цей овоч і на вітаміни групи В, зокрема на фолієву кислоту та вітамін В6. Ці сполуки надзвичайно важливі як для обміну речовин, так і для виробництва еритроцитів.

Є у цибулі також багато калію, який допомагає у роботі нирок, підтримує баланс рідини та впливає на скорочення м'язів.



Цибуля містить чимало корисних вітамінів / Фото Pexels​

Рекомендують додати цибулю до свого щоденного раціону й тим людям, які мають проблеми з серцево-судинною системою, адже в коренеплоді є багато кверцетину – протизапального засобу, що допомагає знизити артеріальний тиск.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Цей диво-овоч може захистити навіть від розвитку раку. Зокрема, дослідження показали, що регулярне вживання цибулі знизило ризик раку шлунку на 22%.

Спробувати частіше їсти цибулю варто й людям, які страждають від діабету 2-го типу, адже овоч допомагає знизити рівень цукру в крові. Окрім того, цибуля також підвищує міцність кісток та допомагає зменшити окислювальний стрес та зменшити втрату кісткової маси.

Широко відома цибуля і своїми антибактеріальними властивостями. Цибуля може пригнічувати ріст мікробів як у свіжому, так і в обробленому вигляді.