Этот невероятный овощ не только придаст вашим блюдам неповторимый вкус, но и оздоровит ваше тело и наполнит его витаминами, минералами и другими питательными веществами.

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Чем полезен лук

Вы могли и не подозревать, однако в луке содержится очень много витамина С. Он не только урегулирует ваш иммунитет, но и усилит выработку коллагена и ускорит усвоение железа. Лук является мощным антиоксидантом, который защитит клетки от нестабильных и вредных молекул.

Богат этот овощ и витаминами группы В, в частности фолиевой кислотой и витамином В6. Эти соединения очень важны как для обмена веществ, так и для производства эритроцитов.

Есть в луке много калия, который помогает в работе почек, поддерживает баланс жидкости и влияет на сокращение мышц.



Лук содержит немало полезных витаминов / Фото Pexels​

Рекомендуют добавить лук в свой ежедневный рацион и тем людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, ведь в корнеплоде много кверцетина – противовоспалительного средства, что помогает снизить артериальное давление.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Этот чудо-овощ может защитить даже от развития рака. В частности, исследования показали, что регулярное употребление лука снизило риск рака желудка на 22%.

Попробовать чаще есть лук следует и людям, страдающим диабетом 2-го типа, ведь овощ помогает снизить уровень сахара в крови. Кроме того, лук повышает прочность костей и помогает уменьшить окислительный стресс и уменьшить потерю костной массы.

Широко известен лук и своими антибактериальными свойствами. Лук может ингибировать рост микробов как в свежем, так и в обработанном виде.