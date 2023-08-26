Виявляється, помірне вживання червоного вина може не тільки не нашкодити, але й покращити роботу вашого організму. Втім, переконайтеся, що ви не зловживаєте алкоголем.

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Вино допомагає контролювати рівень цукру

Попри те, що вино містить природні цукри, червоне вино справді може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Цей ефект тимчасовий і триває всього добу, проте може бути корисним для людей, які страждають від високого рівня цукру.

Втім, червоне вино не може замінити ліки для контролю глюкози та плани лікування. Та червоне вино у дуже помірних кількостях може стати хорошим доповненням до раціону.

Покращує пам'ять

Ви могли й не підозрювати, проте червоне вино багате на поліфеноли, які є антиоксидантами. Ці сполуки допомагають організму боротися з багатьма хворобами та покращують короткочасну пам'ять.

Нещодавні дослідження показали, що один з антиоксидантів, що міститься у червоному вині, ресвератрол, насправді може зменшити шкоду, що спричиняється проблемами зі сном.

Ще одна дивовижна здатність червоного вина – воно потенційно може зменшувати ризики деменції та інших станів, пов'язаних з погіршенням пам'яті.



Вино корисне для покращення пам'яті / Фото Pexels​

Та надмірне споживання цього алкогольного напою може навпаки підвищити ризики різноманітних хвороб, тож не рекомендується пити більше, ніж одну невелику склянку на день.

Червоне вино покращує здоров'я серця

І, звісно, одна з найбільш відомих переваг червоного вина для здоров'я: воно може покращувати роботу серцево-судинної системи. Коли ви вживаєте їжу та напої, багаті на поліфеноли, ви знижуєте ризики серцевих захворювань.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Окрім того, червоне вино може захищати оболонку кровоносних судин серця та підвищувати рівень "хорошого" холестерину.