Для того, щоб підтримувати своє тіло у формі, не обов'язково професіонально займатись плаванням. Достатньо кількох відвідин басейну на тиждень, щоб відчути позитивний ефект.

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Чому варто записатись на плавання

Плаванням можна займатись протягом усього життя, вікових обмежень немає. Тому це ідеальний варіант для підтримки вашого ментального та фізичного здоров'я.

Сон

Відповідно до дослідження, яке провів Національний фонд сну США, люди, у житті яких завжди присутні фізичні вправи, вдвічі частіше мають хороший нічний сон і набагато рідше страждають на безсоння. Цьому сприяє серотонін, який ви отримуєте під час спорту.

Схуднення

Якщо ви мрієте про струнке тіло, плавання – ідеальний варіант. Під час занять у басейні ви втрачаєте більше калорій, аніж на біговій доріжці у залі. Плавання допоможе спалити жир та зміцнити живіт.



Басейн – чудовий варіант для підтримки здоров'я / Фото Pexels

Профілактика

Регулярні заняття сприяють зниженню ризику розвитку небезпечних хвороб – серцево-судинних захворювань, гіпертонії, діабету 2 типу та деменції.

Постійний рух рук і ніг допомагає ефективніше перекачувати кров і кисень в організмі, що знижує кров'яний тиск і сприяє росту рівня "хорошого" холестерину. Також високоінтенсивне плавання 3 рази на тиждень нормалізує рівень глюкози у крові та підвищує чутливість до інсуліну, що знижує ризик розвитку діабету.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Психічне здоров'я

Заняття у басейні можуть подарувати вам бажаний спокій, адже перебування у воді сприяє розслабленню та відключенню від буденних проблем. Відтак, регулярне плавання сприятиме зменшенню тривоги та депресії. Це своєрідна йога.