Сало может быть отличным дополнением к немалому количеству блюд, однако многие избегают добавлять его в меню из-за жирности и общего имиджа продукта. И диетолог Татьяна Лакуста убеждена, что сало может быть полезно, если употреблять его в меру.

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Чем сало полезно для здоровья

Не случайно сало иногда стоит дороже мяса – оно действительно стоит своей цены, так что важно знать правдивые факты о нем и не исключать полностью из своего рациона. Сало – это прежде всего "пища для выживания". Оно может годами храниться в соли, не портится, и дает мощное насыщение во время тяжелого труда.

И вы можете быть удивлены, и сало является едой средиземноморской диеты, хоть и не входит в стандартный список. Впрочем, этот продукт чрезвычайно богат омега-9, то есть олеиновой жирной кислотой, а именно она не стимулирует провоспалительные процессы в организме.

Сало нужно употреблять с осторожностью / Инстаграм Татьяны Лакусты

Кроме того, сало является мощным стимулятором желчи и сокращение желчного пузыря.

Сало может быть богато омега-3. Поэтому если у вас дома свинья - кормите ее рапсом и получите сало на 50% обогащенное омега-3,

– рассказала диетология.

Также Татьяна Лакуста считает, что сало есть едой "для удовольствия". Если вы любите полакомиться подсоленным салом, лучше сохранить эту закуску на конец еды, когда вы уже будете сыты – так вы сможете избежать переедания.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Но, несмотря на многие полезные свойства сала, оно является высокоэнергичной пищей, поэтому употреблять его нужно в рекомендованных количествах. Не стоит есть больше кусочка, по размеру как большой палец руки – то есть 20 – 30 граммов.

В составе сала есть и холин, который полезен для укрепления нервов; с помощью холина отстраиваются нервные оболочки и образуется ацетилхолин – нейромедиатор, способный стабилизировать мозг во время стресса.