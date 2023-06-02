Фрукти походять з Китаю, де їх вперше почали культивувати ще 4000 років тому. Вони мають жовто-помаранчеву шкірку, а смак їхній може мати як солодкі нотки, так і терпкі, залежно від сорту.
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Чим корисні абрикоси
Існує чимало цікавих фактів та переваг вживання, про які вам варто знати. Розпочнемо з унікального міксу корисних складників: в абрикосах ви знайдете вітаміни, флавоноїди і калій, що мають значний позитивний вплив на здоров'я.
Флавоноїди: вони захищають і зміцнюють кровоносні судини, а також зменшують ознаки запалення в організмі.
Калій: цей мінерал важливий для роботи нервів і м'язів. Він забезпечує і безперебійне транспортування поживних речовин по всьому тілу, а також підтримує здоровий артеріальний тиск і серцево-судинну систему.
Вітаміни: у свіжих фруктах ви знайдете широкий ряд поживних елементів, зокрема:
- вітамін А;
- вітамін С;
- пантотенова кислота (B5);
- вітамін Е;
- бета каротин;
- калій;
- лютеїн;
- зеаксантин;
- лікопін;
- цинк;
- мідь;
- залізо;
- фосфор;
- марганець;
- магній.
Які переваги для здоров'я ви можете отримати
Абрикоси дуже корисні / Фото Pexels
Шкіра
Покращення можна спостерігати на прикладі шкіри, позитивний вплив на яку мають антиоксиданти, зокрема вітамін Е та вітамін С. Вони допомагають захистити покриви від ультрафіолетового випромінювання, що знижує ризики ранніх зморшків та покращує еластичність. Ще один антиоксидант, бета-каротин, береже клітини шкіри від сонячного ураження, а високий вміст води у фруктах забезпечить зволоження.
Здоровий зір
З цим впливом гарно справляється вітамін А, бета-каротин та інші каротиноїди, тож абрикоси, що містять мікс цих елементів, чудово підтримують здоров'я очей. Лютеїн, що також міститься у фрукті, допомагає підтримувати сітківки та кришталика, а каротиноїди та вітамін Е покращують загальний зір. Відтак вживаючи абрикоси ви можете легко знизити ризик дегенерації жовтої плями та катаракти.
Покращення травлення
Аби допомогти вашій травній системі знадобляться харчові волокна. Загальний вміст клітковини у фруктах можна поділити на два підвиди: розчинну та нерозчинну. Розчинна клітковина допомагає вашому шлунково-кишковому тракту утримувати достатню кількість води та сприяє розвитку корисних бактерій. Нерозчинна клітковина також корисна, адже допомагає підтримувати здоровий рівень кишкових бактерій.