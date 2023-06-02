Существует немало интересных фактов и преимуществ употребления, о которых вам следует знать. Начнем с уникального микса полезных составляющих: в абрикосах вы найдете витамины, флавоноиды и калий, оказывающие значительное положительное влияние на здоровье.

Фрукты походят из Китая, где их впервые начали культивировать еще 4000 лет назад. Они имеют желто-оранжевую кожицу, а вкус их может иметь как сладкие нотки, так и терпкие, в зависимости от сорта.

Флавоноиды: они защищают и укрепляют кровеносные сосуды, также уменьшают признаки воспаления в организме.

Калий: этот минерал важен для работы нервов и мышц. Он обеспечивает и бесперебойную транспортировку питательных веществ по всему телу, а также поддерживает здоровое артериальное давление и сердечно-сосудистую систему.

Витамины: в свежих фруктах вы найдете широкий ряд питательных элементов, в частности:

витамин А;

витамин С;

пантотеновую кислоту (B5);

витамин Е;

бета-каротин;

калий;

лютеин;

зеоксантин;

ликопин;

цинк;

медь;

железо;

фосфор;

марганец;

магний.

Какие преимущества для здоровья вы можете получить



Абрикосы очень полезны / Фото Pexels

Кожа

Улучшение можно наблюдать на примере кожи, положительное влияние на которую оказывают антиоксиданты, в частности витамин Е и витамин С. Они помогают защитить покровы от ультрафиолетового излучения, что снижает риск ранних морщин и улучшает эластичность. Еще один антиоксидант, бета-каротин, бережет клетки кожи от солнечного поражения, а высокое содержание воды во фруктах обеспечит увлажнение.

Здоровое зрение

С этим влиянием хорошо справляется витамин А, бета-каротин и другие каротиноиды, так что абрикосы, содержащие микс этих элементов, прекрасно поддерживают здоровье глаз. Лютеин, также содержащийся во фрукте, помогает поддерживать сетчатку и крусталики, а каротиноиды и витамин Е улучшают общее зрение. Следовательно, употребляя абрикосы вы можете легко снизить риск дегенерации желтого пятна и катаракты.