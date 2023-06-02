Фрукты походят из Китая, где их впервые начали культивировать еще 4000 лет назад. Они имеют желто-оранжевую кожицу, а вкус их может иметь как сладкие нотки, так и терпкие, в зависимости от сорта.
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Чем полезны абрикосы
Существует немало интересных фактов и преимуществ употребления, о которых вам следует знать. Начнем с уникального микса полезных составляющих: в абрикосах вы найдете витамины, флавоноиды и калий, оказывающие значительное положительное влияние на здоровье.
Флавоноиды: они защищают и укрепляют кровеносные сосуды, также уменьшают признаки воспаления в организме.
Калий: этот минерал важен для работы нервов и мышц. Он обеспечивает и бесперебойную транспортировку питательных веществ по всему телу, а также поддерживает здоровое артериальное давление и сердечно-сосудистую систему.
Витамины: в свежих фруктах вы найдете широкий ряд питательных элементов, в частности:
- витамин А;
- витамин С;
- пантотеновую кислоту (B5);
- витамин Е;
- бета-каротин;
- калий;
- лютеин;
- зеоксантин;
- ликопин;
- цинк;
- медь;
- железо;
- фосфор;
- марганец;
- магний.
Какие преимущества для здоровья вы можете получить
Абрикосы очень полезны / Фото Pexels
Кожа
Улучшение можно наблюдать на примере кожи, положительное влияние на которую оказывают антиоксиданты, в частности витамин Е и витамин С. Они помогают защитить покровы от ультрафиолетового излучения, что снижает риск ранних морщин и улучшает эластичность. Еще один антиоксидант, бета-каротин, бережет клетки кожи от солнечного поражения, а высокое содержание воды во фруктах обеспечит увлажнение.
Здоровое зрение
С этим влиянием хорошо справляется витамин А, бета-каротин и другие каротиноиды, так что абрикосы, содержащие микс этих элементов, прекрасно поддерживают здоровье глаз. Лютеин, также содержащийся во фрукте, помогает поддерживать сетчатку и крусталики, а каротиноиды и витамин Е улучшают общее зрение. Следовательно, употребляя абрикосы вы можете легко снизить риск дегенерации желтого пятна и катаракты.
Улучшение пищеварения
Чтобы помочь вашей пищеварительной системе понадобятся пищевые волокна. Общее содержание клетчатки во фруктах можно разделить на два подвида: растворимый и нерастворимый. Растворная клетчатка помогает вашему желудочно-кишечному тракту содержать достаточное количество воды и способствует развитию полезных бактерий. Нерастворимая клетчатка тоже полезна, ведь помогает поддерживать здоровый уровень кишечных бактерий.