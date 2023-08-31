Яблука – це досить універсальні фрукти, які можна їсти як окремо, так і додавати у різноманітні страви, тож вам точно варто додати ці плоди до свого раціону. Вони допоможуть не тільки вдовольнити апетит, але й оздоровитися.

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Яблука допомагають знизити холестерин

Якщо ви регулярно їстимете яблука, то маєте усі шанси покращити здоров'я своєї серцево-судинної системи, адже ці фрукти містять чимало розчинної клітковини, що позитивно впливає на рівень холестерину та знижує його.

У шлунку клітковина з яблук розчиняється та утворює гелеподібний матеріал, що допомагає знизити ризики атеросклерозу та хвороб серця.

Окрім того, вживання яблук може знизити ризики інсульту на 52%, а якщо ви їстимете два яблука на день, то точно зможете позбутися усього зайвого "поганого" холестерину.

Яблука підтримують імунітет

Напередодні осені особливо важливо зміцнити свій імунітет, щоб уберегтися від багатьох сезонних хвороб, і саме яблука можуть у цьому допомогти. Якщо ваш раціон насичений розчинною клітковиною, це допоможе зміцнити імунні клітини.

Окрім того, ці фрукти містять чимало вітаміну С, а саме він відіграє вкрай важливу роль у функціонуванні імунної системи. Дослідження показують, що вживання цього вітаміну може зміцнити епітальний бар'єр проти патогенів. Також вітамін С відіграє важливу роль у захисті організму від окисного стресу.

Фрукти багаті на антиоксиданти

Попри те, що не існує жодного надійного способу запобігти раку, яблука можуть відіграти певну роль у протидії цьому страшному захворюванню. Це відбувається через те, що у яблуках міститься чимало антиоксидантів та корисних речовин, що обмежують ріст ракових клітин.

Забезпечити профілактику цієї хвороби може й клітковина, на яку багатий цей фрукт. Виявляється, жінки, які їли більше фруктів з високим вмістом клітковини у підлітковому та молодому віці, менш схильні до раку грудей.

Сприяють схудненню

Якщо ви намагаєтеся скинути кілька кілограмів, то вживання яблук може вам у цьому допомогти. Спробуйте додати до свого раціону більше фруктів і овочів, і ви дуже швидко помітите результат.



Яблука корисні для втрати ваги / Фото Pexels

Експерти переконані, що люди, які споживають більше клітковини, більш схильні мати здорову вагу та легше втрачають кілограми. Одне середнє яблуко містить всього 95 калорій, тож воно стане чудовим перекусом між прийомами їжі.

Запобігають хворобі Альцгеймера

Ви могли й не підозрювати, на які дива здатні звичайнісінькі яблука. Флавоноїди, що містяться у них, допомагають знизити ризик деменції та зменшують ймовірність захворювання на хворобу Альцгеймера.

Окрім того, у яблуках міститься один з надзвичайно корисних флавоноїдів, кверцетин – він захищає нейрони від окисних пошкоджень, проте необхідні додаткові дослідження, щоб довести його користь поза лабораторними умовами.

Сприяють здоров'ю кишківника

Якщо ви маєте проблеми з травленням, вам точно варто їсти більше яблук, адже ці фрукти містять пектин, вид крохмалю, що є важливим для нормального функціонування кишківника. Він живить "хороші" бактерії у ньому, а також покращує імунну функцію та стимулює вироблення гормонів.