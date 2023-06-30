Однорічну пряність завезли у Європу з Африки ще століття тому. Та якщо у вашому домі все ще немає базиліку, то поспішіть його придбати, адже ця рослина може допомогти оздоровитися, покращити стан шкіри та нігтів. 24 Канал розбирався, кому базилік принесе найбільше користі.

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Чим корисний базилік

Цю духмяну пряність радять додати до свого раціону людям, які страждають від проблем з кишківником, верхніми дихальними шляхами та сечовивідною системою. Окрім того, лікарі також стверджують, що клітковина та білки, що є у базиліку, допоможуть покращити стан шкіри та зміцнити нігті.

Ця однорічна трава багата на провітамін А та на вітамін Р, а також відома тим, що містить чимало мінералів, аскорбінової кислоти та ефірних олій. Варто збільшити кількість базиліку в щоденному харчуванні також тим, хто хоче відновити еластичність судин та покращити кровообіг.

Зверніть увагу! У світі існує понад 70 видів базиліку, серед найпоширеніших – зелений, лимонний (тайський) та фіолетовий. Саме останній вважається найбільш корисним.

Пряності приписують також здатність допомагати у лікуванні багатьох хвороб, зокрема нежитю, метеоризму, гастриту, бронхіальної астми та лихоманки. Відвар з листя цієї рослини може також зменшити й зубний біль: ним радять полоскати ротову порожнину.



Базилік допомагає зменшувати зубний біль / Фото Pexels

Вчені переконують, що якщо їсти базилік регулярно, можна покращити стан сечової системи, нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту та очистити організм від шлаків.

Рослина має потужну антибактеріальну дію, яку можна порівняти з аспірином чи ібупрофеном. Також базилік чудово збуджує апетит, тож його можна використовувати і як окрему закуску, і додавати у різні страви.

Та варто пам'ятати й про те, що у цій пряності також міститься ртуть, тож вживати її з обережністю потрібно людям, які страждають від епілепсії й діабету. Зменшити кількість цього продукту потрібно вагітним жінкам та людям з хворобами серцево-судинної системи. Утриматися від цієї пряності краще і дітям до семи років, адже в них вона може викликати харчове отруєння.