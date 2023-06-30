Пряность завезли в Европу из Африки еще столетие назад. Но если в вашем доме все еще нет базилика, то поспешите приобрести его, ведь это растение может помочь оздоровиться, улучшить состояние кожи и ногтей. 24 Канал разбирался, кому базилик принесет наибольше пользы.

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Чем полезен базилик

Эту ароматную пряность советуют добавить к своему рациону людям, страдающим проблемами с кишечником, верхними дыхательными путями и мочевыводящей системой. Кроме того, врачи также утверждают, что имеющиеся в базилике клетчатка и белки помогут улучшить состояние кожи и укрепить ногти.

Эта однолетняя трава богата провитамином А и витамином Р, а также известна тем, что содержит немало минералов, аскорбиновой кислоты и эфирных масел. Следует увеличить количество базилика в ежедневном питании также тем, кто хочет восстановить эластичность сосудов и улучшить кровообращение.

Обратите внимание! В мире существует более 70 видов базилика, среди наиболее распространенных – зеленый, лимонный (тайский) и фиолетовый. Именно последний считается наиболее полезным.

Пряности приписывают способность помогать в лечении многих болезней, в частности насморка, метеоризма, гастрита, бронхиальной астмы и лихорадки. Отвар из листьев этого растения может также уменьшить и зубную боль: им советуют полоскать полость рта.



Базилик помогает уменьшать зубную боль / Фото Pexels

Ученые утверждают, что если есть базилик регулярно, можно улучшить состояние мочевой системы, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и очистить организм от шлаков.

Растение имеет мощное антибактериальное действие, сравнимую с аспирином или ибупрофеном. Также базилик прекрасно возбуждает аппетит, поэтому его можно использовать как отдельную закуску, и добавлять в различные блюда.

Но следует помнить и о том, что в этой пряности тоже содержится ртуть, поэтому употреблять ее с осторожностью нужно людям, страдающим эпилепсией и диабетом. Уменьшить количество этого продукта следует беременным женщинам и людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Воздержаться от этой пряности лучше и детям до семи лет, ведь у них она может вызвать пищевое отравление.