Овочі – надзвичайно важлива частина вашого повсякденного раціону, тому переконайтеся, що ви вживаєте їх достатньо для того, щоб отримувати вдосталь клітковини та інших корисних сполук. Саме з цієї причини перець стане чудовим доповненням до вашого раціону.

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Перець багатий на вітамін С

Чимало овочів можуть принести вам користь для здоров'я, проте перець буде найкращим вибором через унікальний набір поживних речовин, який він містить. Зокрема, у цьому овочі є чимало каротиноїдів та антиоксидантів.

Також солодкий перець багатий на вітамін С, і його споживання з продуктами дуже важливо, адже організм не виробляє цю сполуку. Всього одна порція червоного болгарського перцю містить 190 міліграмів вітаміну С – а це більше, ніж 100% добової рекомендованої норми.



Перець багатий на вітамін С / Фото Pexels​

Вітамін С важливий для підтримання імунної системи та відповідає за захист від вірусів та бактерій, які викликають захворювання. Окрім того, ця речовина корисна й для шкіри, адже відіграє роль в утворенні колагену, а також допомагає захищати очі від пошкоджень вільними радикалами, які є основною причиною катаракти.

Потрібен вітамін С й для того, щоб засвоювати залізо.

У перці є вітамін А

Одна порція болгарського перцю може забезпечити 26% від добової норми вітаміну А, і ця сполука потрібна для підтримання зору та здоров'я слизових оболонок в усьому тілі. Таким чином, вітамін А допомагає функціонувати дихальним, травним та сечовивідним шляхам, а також носу та очам.

Вітамін В6

Ви могли й не підозрювати, проте звичайний перець може забезпечити четвертину від добової потреби людини у вітаміні В6. В організмі цей вітамін взаємодіє з багатьма іншими речовинами, зокрема з залізом, магнієм та фолієвою кислотою. Саме завдяки цій сполуці клітини тіла можуть виробляти енергію з білків, жирів та вуглеводів.

Окрім того, вітамін В6 важливий також й для формування еритроцитів, які є частиною імунної системи та потрібні для захисту від вірусів та мікробів. Також сполука підтримує здорову нервову функцію та виробляє нейромедіатори, що передають повідомлення до мозку.