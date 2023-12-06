Ромашку вже століттями вважають заспокійливою травою та використовують для приготування цілющих чаїв. Та ви можете отримати від цієї квітки навіть більше переваг для здоров'я, не кажучи вже про приємний аромат та смак. Цілющими властивостями ромашки поділився експерт Ісаак Вінтер.

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Сприяє кращому сну

Найкращий час для того, щоб випити чашечку ромашкового чаю – це після вечері, якраз перед сном. Окрім того, що ви зможете насолодитися квітковим смаком та повною відсутністю кофеїну, ромашка допоможе вам розслабитися та набагато швидше заснути.

Також ромашка є потужним антиоксидантом, що містить у собі понад 120 хімічних елементів, зокрема і апігенін, що вкрай корисний для тривалого та міцного сну.

Має протизапальні властивості

Ромашковий чай є чудовим протизапальним напоєм через дуже довгий список корисних сполук та антиоксидантів, що містяться у ньому. А зменшення запалення в організмі може означати і зменшення ризику шлунково-кишкового болю, артриту, аутоімунних розладів, депресії та інших хронічних проблем зі здоров'ям.



Чай з ромашки може захистити від запалення / Фото Pexels

Може захистити серце

Окрім вже згаданих антиоксидантів, у ромашковому чаї також можна знайти флавоноїди. І вживати їх дуже корисно, адже вони можуть знижувати ризик серцевих захворювань та захищати від багатьох хвороб.

Тож якщо ви вживатимете ромашковий чай досить регулярно, це допоможе вам підтримувати здоровий рівень артеріального тиску та зменшувати рівень стресу.

Знімає стрес та тривогу

Саме через здатність боротися з безсонням ромашковий чай може бути таким хорошим засобом у боротьбі зі стресом. Чимало людей знають, що саме безсоння іде рука об руку з тривогою та напругою. Тож для того, щоб зменшити ваш рівень стресу, дуже важливо отримувати достатню кількість сну.

Звісно, потрібні додаткові і масштабні дослідження, та вже зараз відомо, що цей гарячий напій може стати одним з допоміжних засобів у боротьбі із випадками помірного та важкого тривожного розладу.

Допомагає при розладі шлунку

Якщо ви маєте проблеми зі шлунком чи відчуваєте біль у животі, ромашковий чай може допомогти і тут. Все завдяки прозапальним та спазмолітичним властивостям. Тож всього одна чашка такого чаю може бути чудовим природним рослинним засобом для полегшення розладу шлунка.