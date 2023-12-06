Ромашку уже столетиями считают успокаивающей травой и используют для приготовления целебных чаев. Вы можете получить от этого цветка даже больше преимуществ для здоровья, не говоря уже о приятном аромате и вкусе. Целебными свойствами ромашки поделился эксперт Исаак Винтер.

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Способствует лучшему сну

Лучшее время для того, чтобы выпить чашечку ромашкового чая – это после ужина, как раз перед сном. Кроме того, что вы сможете насладиться цветочным вкусом и полным отсутствием кофеина, ромашка поможет вам расслабиться и гораздо быстрее заснуть.

Также ромашка является мощным антиоксидантом, содержащим более 120 химических элементов, в том числе и апигенин, который очень полезен для длительного и крепкого сна.

Имеет противовоспалительные свойства

Ромашковый чай является отличным противовоспалительным напитком из-за очень длинного списка полезных соединений и содержащихся в нем антиоксидантов. А уменьшение воспаления в организме может означать и уменьшение риска желудочно-кишечной боли, артрита, аутоиммунных расстройств, депрессии и других хронических проблем со здоровьем.



Чай из ромашки может защитить от воспаления / Фото Pexels

Может защитить сердце

Кроме уже упомянутых антиоксидантов, в ромашковом чае можно найти флавоноиды. И употреблять их очень полезно, они могут снижать риск сердечных заболеваний и защищать от многих болезней.

Так что если вы будете употреблять ромашковый чай достаточно регулярно, это поможет вам поддерживать здоровый уровень артериального давления и уменьшать уровень стресса.

Снимает стресс и тревогу

Именно из-за способности бороться с бессонницей ромашковый чай может быть таким хорошим средством в борьбе со стрессом. Многие знают, что именно бессонница идет рука об руку с тревогой и напряжением. Поэтому для того чтобы уменьшить ваш уровень стресса, очень важно получать достаточное количество сна.

Конечно, нужны дополнительные и масштабные исследования, но уже сейчас известно, что этот горячий напиток может стать одним из вспомогательных средств в борьбе со случаями умеренного и тяжелого тревожного расстройства.

Помогает при расстройстве желудка

Если у вас проблемы с желудком или чувствуете боль в животе, ромашковый чай может помочь и здесь. Все благодаря провоспалительным и спазмолитическим свойствам. Итак, всего одна чашка такого чая может быть прекрасным природным растительным средством для облегчения расстройства желудка.